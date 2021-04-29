БМЗ начал выпускать трубы из нержавеющей стали: первая партия уйдет в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Белорусский металлургический завод начал поставки труб из нержавеющей стали, это новый вид продукции предприятия, сообщила пресс-служба БМЗ.

Сейчас завод работает над первой промышленной партией труб из нержавейки. По договоренностям предприятия, более одной тысячи труб с повышенным содержанием хрома будет отгружено в Россию до конца мая.

В сообщении отмечается, что благодаря активному освоению шельфовых месторождений нефти в мире, увеличилась необходимость и в таких трубах, которые могут работать в условиях воздействия агрессивных сред.

Чтобы удовлетворить потребителя, БМЗ как поставщик для нефтегазовой отрасли отреагировал на изменение спроса и освоил производство нового вида продукции.

Первая прокатка бесшовных труб из стали марки L80 типа 13Cr на БМЗ произошла в конце 2020 года.

Притом, что осваивали технологию в несколько этапов. Они включали в себя отработку настройки всех станов трубопрокатного цеха, режимов термообработки, которые нужны для получения заявленных заказчиком механических свойств.

По итогу удалось сделать трубы, которые соответствуют заявленным требованиям спецификации. Первая опытная партия была отгружена в декабре прошлого года, а в феврале текущего - опытно-промышленная. После их одобрения было заключено соглашение о сотрудничестве в промышленных масштабах.

Предприятие сейчас способно выпускать более 500 труб углеродистого сортамента. В первом квартале БМЗ экспортировал более 32 тысяч тонн труб. Это почти на треть больше, чем в прошлом году за такой же период.

Основные покупатели - страны ЕС и Россия.