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МАРТ выявил завышенные цены в одном из интернет-магазинов

29.04.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Факты завышения розничных цен более чем на 30 социально значимых товаров были установлены в ходе внеплановой проверки одного из крупных интернет-магазинов, проведенной министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, такая информация размещена на сайте ведомства.

Как рассказали в МАРТ, в стоимость товара была необоснованно включена цена упаковочных материалов и транспортные расходы. Кроме того, были превышены предельные допустимые размеры торговых надбавок, установленных постановлением МАРТ № 19 от 26 марта 2021 года. По ряду товарных позиций превышение торговых надбавок составило более 40%.

Экономический суд Минской области за допущенные нарушение вынес постановления об административных взысканиях в отношении лиц, ответственных за формирование цен. Им назначен штраф в размере 71 767,28 рублей. Решение суда не вступило в законную силу, на обжалование есть 10 дней.

"Регулируемые" продукты

МАРТ на постоянной основе ведет мониторинг цен на социально значимые товары. В министерстве ранее заявляли, что в текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары – не выше 4,9%.

В декабре прошлого года в МАРТ сообщали, что в первом квартале 2021-го вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней. Затем госрегулирование продлялось, последний раз - в конце марта на период с 1 апреля до 29 июня.

В перечень товаров, которые регулируются в республике, входит 17 позиций. Это свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка, два вида колбас, перловая крупа, бумажные салфетки, маргарин и другие. Полный их перечень можно найти на сайте МАРТ.

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Теги: Минск
 
 
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По ряду позиций превышение торговых надбавок составило более 40%, общая сумма штрафа - 71 767,28 белорусских рублей.
 
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