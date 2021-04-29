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Проблемные вопросы в сельском хозяйстве и пути их решения обсуждают у Президента

29.04.2021 14:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Проблемные вопросы в сельском хозяйстве и пути их решения. Большое совещание по развитию АПК проходит во Дворце Независимости. За одним столом губернаторы всех регионов, профильный министр, представители науки и контролирующих органов. Минувший год стал проверкой на прочность для системы международных экономических отношений. Так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность, не без доли иронии отметил Президент.

Результат налицо. Когда в мире панические настроения (столкнулись с дефицитом продуктов), белорусский АПК не просто устоял, а благодаря правильной тактике значительно прибавил. Причем хорошая динамика во всех областях страны. Но Президент призывает не цифрам и позициям в мировых рейтингах радоваться, а продолжать работать и решать внутренние проблемы. Например, в этом году снижено производство скота и птицы, фиксируют небольшой падеж скота, что недопустимо. Эти вопросы - зона ответственности генпрокурора. Специалисты должны заблаговременно планировать и решать не только технологические вопросы. В центре внимания также мелиорация, приусадебные участки, старые фермы.

В основе - дисциплина и организация процесса. Задача правительству - предоставить возможности для работы, губернаторам - разработать стратегию, а обеспечить ее выполнение должны на местах. От министра - технологии и контроль. Не обошли стороной и вопросы посевной. Основные работы необходимо завершить до 9 мая.
 
 
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Проблемные вопросы в сельском хозяйстве и пути их решения. Большое совещание по развитию АПК проходит во Дворце Независимости. За одним столом губернаторы всех...
 
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