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Проблемные вопросы в сельском хозяйстве и пути их решения обсуждают у Президента
29.04.2021 14:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Проблемные вопросы в сельском хозяйстве и пути их решения. Большое совещание по развитию АПК проходит во Дворце Независимости. За одним столом губернаторы всех регионов, профильный министр, представители науки и контролирующих органов. Минувший год стал проверкой на прочность для системы международных экономических отношений. Так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность, не без доли иронии отметил Президент.
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Проблемные вопросы в сельском хозяйстве и пути их решения. Большое совещание по развитию АПК проходит во Дворце Независимости. За одним столом губернаторы всех...
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