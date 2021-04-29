Президент поставил задачи перед правительством на совещании по развитию АПК

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Проблемные вопросы в сельском хозяйстве и пути их решения. Большое совещание по развитию АПК проходит сегодня во Дворце Независимости. 2020 год стал проверкой на прочность для системы международных экономических отношений. Так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность, не без доли иронии отметил Президент.



Результат налицо. Когда в мире панические настроения (планета столкнулась с дефицитом продуктов), белорусский АПК устоял и благодаря правильной тактике значительно прибавил. Причем хорошая динамика во всех областях страны. Но президент призывает не цифрам и позициям в мировых рейтингах радоваться, а продолжать работать и решать внутренние проблемы. Например, в этом году снижено производство скота и птицы, фиксируют небольшой падеж скота, что недопустимо. Эти вопросы - зона ответственности генпрокурора. В основе - дисциплина и организация процесса.









В центре внимания также мелиорация, приусадебные участки, старые фермы. Не обошли стороной и вопросы посевной кампании. Основные работы необходимо завершить до 9 мая.