Завод за 30 млн евро: литовское предприятие под Лидой признали банкротом

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 29 апр – Sputnik. Экономический суд Гродненской области признал банкротом иностранное предприятие "Арвибелагро" по переработке мяса индейки в Лидском районе, которое принадлежит литовскому бизнесмену. В ближайшие месяцы оно будет ликвидировано. Денег от продажи имущества должно хватить на оплату лишь третьей части долгов завода. Два месяца назад был арестован и выставлен на продажу еще один белорусский завод данного предпринимателя.

Завод по производству индейки за 30 млн евро

Речь идет о предприятии по промышленной переработке мяса индейки, которое принадлежит группе компаний Arvi, контролируемой литовским предпринимателем Видмантасом Кучинскасом. Завод открылся в Лидском районе Гродненской области в начале 2017 года. На первых порах здесь планировали выпускать до 5,5 тысячи тонн индюшатины в год, а в будущем увеличить мощности до двух раз.

Продукцию собирались поставлять на белорусский и европейский рынки. За год до запуска завода литовская компания открыла в Лидском районе девять птичников для откорма индейки, до конца 2019 года планировала построить собственный комбикормовый завод. Известно, что объем вложенных инвестиций составил более 30 миллионов евро.

Долги появились в 2019 году

О том, что у ИООО "Арвибелагро" появились проблемы, стало известно в 2020 году. Сначала по требованию прокуратуры компанию лишили статуса резидента свободной экономической зоны, который давал ей ряд налоговых льгот. Причиной стала проверка прокуратуры Лидского района: обнаружилось, что предприятие длительное время практически не осуществляло производственную и внешнеторговую деятельность. По сообщению прокуратуры, с сентября 2019 года нарушался порядок выплаты зарплат, возникали задолженности по налогам и страховым взносам в Фонд социальной защиты.

В октябре прошлого года в экономический суд Гродненской области обратился основной кредитор компании "Арвибелагро" – "БПС-Сбербанк" с просьбой признать предприятие экономически несостоятельным. Окончательное решение о судьбе компании было принято в апреле. Кредитные договоры между "Арвибелагро" и "БПС-Сбербанк" заключались в 2015 и 2016 годах, проблемы с выплатами задолженности по ним появились в 2018 году.

Долги – 40 млн евро, имущество – в три раза дешевле

По материалам дела, общий долг литовской компании кредиторам составляет 8,2 млн белорусских рублей, 25 тысяч долларов и 36,7 млн евро. С учетом курса Нацбанка Беларуси, по состоянию на 9 апреля 2021 года сумма кредиторской задолженности составляет около 124,4 млн белорусских рублей. Большая часть задолженности – это кредиты "БПС-Сбербанка".

При этом активы предприятия, которые были установлены антикризисным управляющим, составляют чуть более 100 млн белорусских рублей, но их рыночную стоимость оценили в 41 миллион рублей.

Экономический суд пришел к выводу, что "Арвибелагро" не в состоянии полностью рассчитаться с кредиторами по денежным обязательствам и платежам. После изучения всех документов было принято решение о банкротстве компании с ликвидацией. Антикризисный управляющий запрашивал на процедуру ликвидации год, но суд дал полгода – до 15 октября 2021 года.

Еще один завод Кучинскаса арестован

"Арвибелагро" стало вторым проблемным предприятием, открытым при участии литовского бизнесмена Кучинскаса. В феврале нынешнего года был наложен арест на имущество ОАО "Биоваст Лида" – завод в деревне Доржи Лидского района, который открылся в конце 2014 года и занимался переработкой и утилизацией отходов животного происхождения. Предприятие было создано на базе старого ветсанутильзавода, который требовал серьезной модернизации. Инвестиционный проект был реализован литовской компанией "Arvi", его стоимость составила около 18 млн евро, из них 13 млн евро были кредитные средства от "БПС-Сбербанк".

Имущество завода было выставлено на торги за долги. Аукцион был назначен на 25 февраля, но не состоялся. Начальная стоимость имущественного комплекса из 33 зданий, указанная на сайте "БелЮрОбеспечения", составляет 22,9 млн белорусских рублей.

Уголовное дело в России

На белорусский бизнес литовского предпринимателя могли повлиять проблемы, возникшие с его компаниями в других странах. Летом 2020 года стало известно, что в отношении Кучинскаса проводится досудебное расследование в Литве. Предположительно, он подозревался в мошенничестве, растрате имущества, нанесении материального ущерба путем обмана и преступного банкротства, сообщали литовские СМИ. Известно, что в конце 2020 года окружная прокуратура Каунаса остановила досудебное расследование в отношении Видмантаса Кучинскаса.

В июле прошлого года по просьбе России предпринимателя задержали в Словении, в ноябре его вернули в Литву, где он был выпущен под залог 20 тысяч евро. В России в отношении него было возбуждено уголовное дело. Российский "Альфа-Банк" пытался вернуть 20 млн евро, которые Кучинскас взял на развитие бизнеса – предприятия по производству удобрений в Калининграде. Сам предприниматель утверждал, что нападки на его бизнес беспочвенны.