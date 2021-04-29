Данкверт заявил о снижении объема ввоза «санкционки» из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире НТВ заявил, что после организации цифрового взаимодействия между компетентными ведомствами Беларуси и России удалось минимизировать поступление так называемых санкционных товаров через нашу страну, пишет Reform.by .



Сергей Данкверт. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

«Многие вещи, связанные с поставками из Беларуси продукции, вот у нас были в свое время все время какие-то недопонимания, а сейчас в электронном виде подтверждения, проверка, транзит в Казахстан, или Узбекистан, или в Кыргызстан — намного легче», — сказал он.

В первую очередь это касается продукции животноводства.

«С нелегальным ввозом вот то, что происходило с животноводческой продукцией после введения электронных систем коммуникаций с Беларусью, стало намного легче. Несколько пока не урегулирован вопрос с Казахстаном», — добавил глава Россельхознадзора.

По его словам, из Беларуси еще пытаются проехать отдельные фуры. При этом он отметил, что ввоз сыров и колбас идет «челночным» методом, то есть их на территорию РФ завозят физлица.

Напомним, в 2014 году ЕС, США и ряд других стран ввели санкции против России в связи с конфликтом в Украине. РФ ответила «антисанкциями». Она ввела импортное эмбарго, которое затронуло сыры, колбасы, хамон, другую продукцию животноводства и переработки, а также рыбу, фрукты и овощи.