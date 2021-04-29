Макей в интервью Euronews: Действия правоохранительных органов и властей были адекватными и необходимыми

Источник материала: Tut.by

В Беларуси ситуация стабилизировалась. А если в прошлом году белорусские власти и силовики действовали чрезмерно, то эти действия были «абсолютно адекватными и необходимыми»: на карту была поставлена судьба страны, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Ситуация в Беларуси абсолютно нормальная»

Участники акций протеста в прошлом году задерживались не просто так, а за конкретные преступления и правонарушения. Те, кто был задержан несправедливо, «освобождены и освобождаются сейчас», отметил министр иностранных дел.

— Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно, но это была адекватная реакция на немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов, по сути, была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми. На карту была поставлена судьба страны, — заявил Владимир Макей на вопрос журналистки телеканала о том, сожалеет ли он о действиях белорусских властей в отношении участников протеста.

Глава МИД считает, что если поставить на одну чашу весов судьбу страны, а на другую — права человека, то руководство любой страны выберет сохранение независимости государственности и суверенитет государства.

Сейчас ситуация в Беларуси «абсолютно нормальная», считает Макей. Она стабилизировалась, и никаких протестов нет. По его словам, в Беларуси идет «абсолютно эксклюзивный открытый диалог», направленный на улучшение конституционного процесса и внесение поправок в Конституцию. «И только через такой диалог можно добиться успеха и иметь настоящую демократию в Беларуси, которая не навязывается палками», — убежден министр иностранных дел.

— К 1 августа будут подготовлены предложения по поправкам в Конституцию. Затем они будут вынесены на широкое общественное обсуждение. Поэтому любой, кто хочет принять участие в этом диалоге, вовлечен.

«Почему Беларусь отброшена назад. Вопрос риторический»

Глава МИД признал ухудшение отношений со странами Запада, указав, что они «находятся в кризисной ситуации».

— Мы всегда рассматривали Европейский союз как второго после России экономического партнера, как источник технологий и инноваций для Беларуси. И поверьте, за последние пять лет после отмены санкций против Беларуси мы достигли гораздо большего, чем за 15 лет санкционного режима против Беларуси, — заявил Владимир Макей.

Он согласился с высказыванием международной правозащитной организации Freedom House о том, что идея более демократичной Беларуси сейчас выглядит все более отдаленной, чем раньше. «Вопрос только в том, почему это произошло, почему Беларусь отброшена назад и благодаря кому она отброшена. Вопрос риторический», — отмечает глава МИД.

На вопрос, является ли Россия последним ресурсом для удержания власти в Беларуси, Владимир Макей заметил, что необходимость построения дружественных отношений с ней объясняется тем, что Россия — это мощная держава как в экономическом, так и в военном отношении, а также важный геополитический игрок на мировой арене.

— Мы намерены и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией. Более того, я должен вам однозначно сказать, что санкционные действия, которые Евросоюз и другие страны Запада принимают против Беларуси, только способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе.