Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. После введения электронной сертификации продукции попыток ввоза санкционных товаров с территории Беларуси стало меньше. Об этом руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Сергей Данкверт заявил в эфире телеканала НТВ.

"Были у нас в свое время проблемы с поставками продукции из Беларуси, все время какие-то недопонимания. Сейчас в электронном виде есть подтверждение, транзит в Казахстан или в Узбекистан, или в Кыргызстан – уже проконтролировать гораздо легче", – сказал Данкверт.

Он подчеркнул, что нет необходимости проводить плановые или внезапные проверки, так как "по анализу электронных систем мы можем делать вывод, насколько компания или человек занимаются законным или незаконным бизнесом". По словам главы Россельхознадзора, из Беларуси все еще пытаются проехать единичные грузовики, но это, скорее, человеческий фактор.

"Такие виды, как сыр, колбасы итальянские начали челночно возить. И с этим нужно бороться, потому что это проступает в магазины. С точки зрения проверки все очень просто: если есть товар и на него нет сертификата электронного – это незаконный товар", – пояснил он.

И добавил, что проанализировать с точки зрения электронного контроля можно любую продукцию: российские компании перешли на новый формат еще в прошлом году.

"Тогда видна твоя история. Это как в банке: нет истории – нет доверия. А здесь нет кредита доверия", - подчеркнул руководитель Россельхознадзора.

Ситуация с "санкционкой" в России

Запрет ввоза отдельных видов товаров из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских компаний и физических лиц, был введен в России в 2014 году. Эмбарго вводилось в несколько этапов.

Как считают эксперты, в России позитивными последствиями введения эмбарго стали рост сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности (в частности, выросло производство мяса, молочных продуктов, овощей), а также снижение зависимости от агропродовольственного импорта.

В это же время неоднократно фиксировались случаи попыток ввоза санкционной продукции под видом произведенной в Беларуси.

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