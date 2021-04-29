Россия отказывается от доллара. Что будет с валютами стран ЕАЭС?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр - Sputnik, Никита Чикунов. Впервые за всю историю современной России доля доллара в расчетах за российский экспорт опустилась ниже 50%.

Постепенный уход от американской валюты во внешней торговле наблюдается и в остальных странах ЕАЭС. Экономисты считают, что дальнейшая дедолларизация может привести к укреплению курсов национальных валют. Подробнее – в материале Sputnik.

Историческое понижение

По итогам четвертого квартала 2020 года меньше половины российского экспорта оплачивалось в долларах – 48,3% (годом ранее этот показатель составлял 62%), следует из данных Центробанка России. Никогда прежде доля американской валюты во внешнеторговых расчетах не опускалась так низко.

Этому историческому "достижению" доллар обязан евро. Чаще использовать европейскую валюту Россия стала из-за Китая – в ней ведется около 80% торговли между странами. В результате расчеты за российский экспорт в евро выросли с 21% в 2019 году до 27% в 2020-м.

"Доля доллара упала не за счет увеличения доли рубля, а за счет расширения использования евро", - объясняет руководитель медиа-центра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев. – "Инициатором этого стал Китай, который начал отказываться от американской валюты из-за взятого администрацией Трампа курса на конфронтацию. Доля же рубля в четвертом квартале 2020-го даже слегка уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом".

В целом за 2020 год, по данным Банка России, 55,8% экспорта из России оплачивалось в долларах, 27,4% — в евро, 14,7% — в рублях, 2,1% — в других валютах.

Патриотичная торговля

Отказ от использования доллара во внешней торговле России в правительстве страны называют необходимостью. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, переход к рублевым расчетам или расчетам в других валютах, альтернативных американской, снизит санкционные риски.

Помимо России на путь постепенной дедолларизации встают и остальные страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказал Sputnik министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев.

По итогам третьего квартала минувшего года доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле стран Союза достигла 73,3% (в 2013 году она составляла 62,7%), а доля доллара уменьшилась с 30 до 20%, уточняет он.

В обслуживании внешней торговли государств ЕАЭС в 2020 году на нацвалюты приходилось 23,3% всех платежей, на доллар – 48% (в 2013-м доля американской валюты составляла 60%), добавляет министр.

"Мы рассчитываем, что страны Союза и дальше будут уходить от использования доллара и переходить на национальные валюты. Этому будет способствовать активизация торговых и финансовых потоков, а также формирование интегрированного валютного рынка", — считает Сергей Глазьев.

На фоне периодически вводимых со стороны США санкций против России и Беларуси политика снижения влияния доллара на экономику и торговлю стран ЕАЭС приобретает особенно важное значение, подтверждает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров.

"Меры по дедолларизации – это финансовая диверсификация. В ЕАЭС достигнуты весомые успехи – более 70% платежей идет в национальных валютах. В торговле стран-участниц Союза с третьими странами доля нацвалют в обслуживании платежей за импорт в среднем составляет около 24%. Есть отдельные истории успеха: в рублях оплачивается 34% импорта из Турции и 21% импорта из Индии", — продолжает эксперт.

Укрепление валют неизбежно?

С одной стороны, сокращение привязки торговых операций к доллару продиктовано рисками политического давления со стороны США. Зависимость от американской валюты только усиливает негативный эффект от санкций, подчеркивает главный редактор портала "Евразия.Эксперт" Вячеслав Сутырин.

Вместе с тем, страны ЕАЭС хотят укреплять свои валюты, которые сейчас остаются достаточно нестабильными, продолжает он. И этот фактор, по словам эксперта, пока не позволяет заключать в нацвалютах крупные и долгосрочные экспортно-импортные контракты – слишком велики курсовые колебания.

"Отказ от долларовых расчетов приводит к востребованности именно национальной валюты. Чем больше спрос – тем стабильнее курс. Например, объемы российской валюты достаточно большие, но востребованность рубля в мире не слишком велика. Газ и нефть, как правило, оплачивают в долларах. Дедолларизация – это очень хорошее и нужное явление, чтобы преодолеть валютную волатильность", — объясняет старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

При этом на данный момент национальные валюты партнеров России по ЕАЭС не обладают каким-либо существенным потенциалом, добавляет он. В этой ситуации наиболее оптимальным решением стало бы создание единой евразийской валюты, которая смогла бы конкурировать с долларом, евро и юанем.

В будущем поэтапное снижение роли американской валюты во взаимной и внешней торговле Союза неизбежно, но полного отказа от доллара ожидать не стоит, говорит Дмитрий Коптев.

"Скорее всего, мы и дальше будем наблюдать процесс дедолларизации. Это общемировая тенденция. США все больше ужесточают правила по использованию их валюты. Никому не хочется попасть под введенные задним числом санкции только потому, что цепочка платежей включала американский банк. Но в обозримой перспективе доллар останется главной резервной валютой мира и главным расчетным средством мировой торговли", — заключает экономист.

Такую точку зрения разделяет и директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, отказ от доллара и переход к расчетам в евро – это первый шаг для последующего повышения роли нацвалют во внешней торговле.

"Формирование мультивалютной системы – это большой шаг вперед. Даже в том случае, если на первом этапе наши страны будут больше торговать в евро, а не в своих валютах. Сначала нужно отойти от доллара. Конечно, совершенно очевидно, что это длинный путь. Он займет не одно десятилетие. На сегодняшний день, к сожалению, американская валюта является удобным инструментом для торговых расчетов. Да, ЕАЭС движется в правильном направлении, только ждать быстрого результата не нужно", — резюмировал он.

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