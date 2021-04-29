В Беларуси скорректирован порядок маркировки товаров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Совет министров Беларуси внес коррективы в действующий порядок маркировки товаров контрольными знаками, а также разработал новый механизм маркировки, предусмотренный в Евразийском экономическом союзе. Соответствующее постановление принято 22 марта под номером 230.

Постановлением определены:

перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками;

перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации;

необходимость маркировки остатков товаров, возникающих на дату включения товаров в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.

Постановление вступает в силу с 8 июля нынешнего года.

Маркировка станет унифицированной

Как пояснили Sputnik в министерстве по налогам и сборам (МНС), суть изменений по первому перечню состоит в том, чтобы специальный знак по многим позициям (чай, кофе, телевизоры, ноутбуки, масло растительное, стиральный порошок – всего порядка 20 товарных групп) был унифицированным.

Сегодня, к примеру, на эти товары наносится голографическая наклейка, на которой так и написано "чай", "кофе" и так далее. С 8 июля код будет единым, унифицированным, что приведет к снижению стоимости изготовления контрольных знаков.

"Мы уходим от условного дробления. Раньше стоимость наклеек была дифференцированной. По некоторым позициям она составляла одну копейку, по некоторым доходила до двух рублей. Сейчас контрольные знаки станут унифицированными", - рассказали в МНС.

Фруктовые соки малой емкости маркировать не будут

Из перечня товаров, обязательно подлежащих маркировке, исключены соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ объемом до 0,25 литра включительно.

Нет там теперь и воды, включая минеральной и газированной, содержащей добавки сахара или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества, а также прочие безалкогольные напитки в потребительской упаковке такой же вместимости (до 0,25 литра).

"Принято решение – это не маркировать, потому что это – продукция детского питания, и наши производители обосновали, что продукцию столь малого объема никто не подделывает – не выгодно", - пояснили в МНС.

По стандартам ЕАЭС

Что касается второго перечня, новшество обусловлено тем, что с 29 марта 2019 года вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанное главами правительств стран Союза 2 февраля 2018 года.

Основные цели: обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение.

Отличие от белорусской маркировки состоит в том, что этот вид более оцифрован. Наносится дата-матрикс код, в котором хранится очень много информации, в том числе отследить движение товара, начиная от производства и ввоза и заканчивая его реализацией. Он наносится производится производителем либо импортерами с территории третьих стран.

Как отметили в МНС, есть специальное мобильное интернет-приложение, разработанное издательством "Белбланкавыд", скачав которое, любой потребитель сможет по маркировке узнать дополнительную информацию о товаре.

"Если речь идет, допустим, об обуви, то после сканирования кода, можно узнать, где эта пара произведена, из какого сырья, какова марка, модель и соответствуют ли эти сведения тому, что указано на упаковке. Такой маркировкой уже активно пользуются в Российской Федерации", - отметили в МНС.

Учет и контроль

Принципиальный подход по остаткам таков: они должны быть промаркированы.

"Неоднократно наблюдалась картина, что разрешалось продавать остатки, а они все не кончались: продавцы шли на некие уловки. Теперь процедура будет более прозрачной", - рассказали в МНС.

Сроки введения маркировки:

на обувь – с 1 ноября 2021, на ее остатки – до 1 марта 2022 года;

на отдельные товары легкой промышленности – с 1 марта 2022 года, на ее остатки – до 1 июля 2022 года;

на шины и покрышки пневматические резиновые новые – с 1 декабря 2021 года, на остатки – до 1 апреля 2022 года;

Для молочной продукции необходимость маркировки остатков не предусматривается. Для сыров и мороженого маркировки вводится с 8 июля 2021 года. Для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток – с 1 сентября 2021 года, со сроком хранения до 40 суток (включительно) – с 1 декабря.

"Если взять, к примеру, продажу шин, то к 1 декабря продавцы должна произвести у себя на складах инвентаризацию, определить, сколько остатков, получить средства идентификации и остатки промаркировать. После этого промаркированные шины можно продавать. Таким образом, со второго декабря на рынке не должно быть непромаркированных шин, которые ранее продавались под видом остатков", - пояснил эксперт.

Что такое маркировка товаров

Маркировка товара – нанесение текстов, графических изображений, специальных символов, а также закодированной информации. Основная цель: облегчение идентификации и учета того или иного товара в процессе его изготовления, транспортировки, хранения и реализации.

Информация, изложенная на упаковке либо товаре, выполняет роль своеобразного идентификатора, источника достоверных и необходимых сведений, что служит обеспечению законного оборота товаров и препятствует распространению подделок.