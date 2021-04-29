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Что известно о поставках российской нефти на «Нафтан»?
29.04.2021 20:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В течение двух дней не прояснилась ситуация вокруг возможной приостановки поставок российской нефти на новополоцкий «Нафтан». По информации TUT.BY, на данную тему до сих пор идут переговоры.
Известно, что руководители концерна «Белнефтехим» командированы в Москву. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на Национальном правовом портале.
В российскую столицу направлены глава концерна Андрей Рыбаков и его заместитель Владимир Сизов.
О целях визита не сообщают ни в правительстве, ни в «Белнефтехиме».
Стоит также отметить, что завтра, 30 апреля, в Казани состоится в очном формате заседание Евразийского межправительственного совета. На нем традиционно встречаются премьер-министры стран ЕАЭС. По информации TUT.BY, главы правительств планировали обсудить «несколько чувствительных для Беларуси вопросов». Пока известно, что в повестке совета значилась отмена
27 апреля агентство Reuters
— Думаем, что вопрос решится, — заверили TUT.BY в двух российских нефтяных компаниях.
По словам одного из собеседников, санкционные вопросы возникают из-за расчетов в долларах и «некоторых других моментов».
В «Белнефтехиме» пока не комментируют наличие договоренностей о майских поставках сырья на «Нафтан». В концерне лишь
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«Однако, по информации „Белоруснефти“, имеются случаи перехода отдельных государственных предприятий на закупку нефтепродуктов мелким оптом и по топливным картам у ряда коммерческих структур негосударственной формы собственности. В связи с этим концерн просит оказать содействие в принятии соответствующих мер по выполнению поручений правительства о закупке нефтепродуктов подведомственными организациями только в государственной системе нефтепродуктообеспечения», говорится в письме «Белнефтехима» в адрес Мингорисполкома и облисполкомов.
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Руководители концерна «Белнефтехим» командированы в Москву. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на Национальном правовом портале.
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