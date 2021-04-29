Что известно о поставках российской нефти на «Нафтан»?

Источник материала: Tut.by

В течение двух дней не прояснилась ситуация вокруг возможной приостановки поставок российской нефти на новополоцкий «Нафтан». По информации TUT.BY, на данную тему до сих пор идут переговоры.



Фото: belchemoil.by

Известно, что руководители концерна «Белнефтехим» командированы в Москву. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на Национальном правовом портале.

В российскую столицу направлены глава концерна Андрей Рыбаков и его заместитель Владимир Сизов.

О целях визита не сообщают ни в правительстве, ни в «Белнефтехиме».

Стоит также отметить, что завтра, 30 апреля, в Казани состоится в очном формате заседание Евразийского межправительственного совета. На нем традиционно встречаются премьер-министры стран ЕАЭС. По информации TUT.BY, главы правительств планировали обсудить «несколько чувствительных для Беларуси вопросов». Пока известно, что в повестке совета значилась отмена требования Коллегии ЕЭК избавиться от обязательного ассортимента белорусских товаров на полках в магазинах. Плюс к этому россияне были обеспокоены судьбой предприятия «Запад-Транснефтепродукт».

27 апреля агентство Reuters сообщило , что ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», опасаясь последствий санкций США в отношении концерна «Белнефтехим» и 8 компаний, входящих в его состав. Контрагентам, подпадающим под санкции предприятий, рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.

— Думаем, что вопрос решится, — заверили TUT.BY в двух российских нефтяных компаниях.

По словам одного из собеседников, санкционные вопросы возникают из-за расчетов в долларах и «некоторых других моментов».

В «Белнефтехиме» пока не комментируют наличие договоренностей о майских поставках сырья на «Нафтан». В концерне лишь отметили , что «белорусские НПЗ работают в штатном режиме» и «полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными». В «Белнефтехиме» назвали «провокационными» экспертные мнения «о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива».

Вместе с тем «Автобизнес» сообщил о февральских поручениях Совмина и «Белнефтехима» по закупке госпредприятиями топлива «только в государственной системе нефтепродуктообеспечения». По сути, речь идет о предприятиях системы «Белоруснефти». Справедливости ради стоит сказать, что и ранее многие госкомпании нацеливали на работу исключительно с самым крупным владельцем заправок.

«Однако, по информации „Белоруснефти“, имеются случаи перехода отдельных государственных предприятий на закупку нефтепродуктов мелким оптом и по топливным картам у ряда коммерческих структур негосударственной формы собственности. В связи с этим концерн просит оказать содействие в принятии соответствующих мер по выполнению поручений правительства о закупке нефтепродуктов подведомственными организациями только в государственной системе нефтепродуктообеспечения», говорится в письме «Белнефтехима» в адрес Мингорисполкома и облисполкомов.