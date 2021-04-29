Александр Лукашенко: Вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест

Источник материала: БT

Проблемы и приоритеты сельского хозяйства и белорусской провинции. Настоящий мозговой штурм прошел сегодня во Дворце Независимости. На высшем уровне с участием всех губернаторов детально обсудили ход посевной, готовность техники и кадров, рынки и цены на них. Главное из того, что прозвучало - Беларусь успела не только укрепить АПК, но и в ковидную эпоху занять новые рынки. Плюс 12 стран в географию экспорта. Впрочем больше говорили все же о проблемах - рентабельность, мелиорация, пустующие дома и старые здания ферм, рекультивация. Т.е. возврат к жизни и производство значительных земельных ресурсов. Подробнее о первых итогах Андрей Кривошеев.



Продовольственная безопасность в эпоху пандемии



Мы еще увидим события страшнее пандемии. Об этом говорил глава государства еще полтора года назад. И речь не столько про войну и заговоры, хотя и это тоже. Речь в том числе шла о продовольственной безопасности. Время прошло, кто оказался прав? Если даже президент богатейшего государства мира заявляет, что в США голодает 36 миллионов человек, из которых 12 миллионов - это дети. Суммарные потери те же Штаты оценили в астрономическую цифру - 2 триллиона долларов. Для наглядности, если сделать скидку на размер нашей экономики и населения, получится так. Выбери мы американский способ борьбы с COVID, потеряли бы 22 миллиарда долларов, а голодал бы миллион (1.028 тысяч) наших граждан. Т.е. половина жителей столичной агломерации.









Ситуация с продовольствием немногим лучше и в странах Евросоюза. Очереди за бесплатными продпайками и остатками из ресторанов (там, где они работают) от Британии до Португалии. И это Европа. А страны Африки и Латинской Америки? Здесь голодающих считает только ООН. Правда, дальше счета гуманизм идет редко. Тем более мировые цены на питание уже взлетели. О чем также предупреждал Президент.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения: не знали, как посеять и вырастить урожай, предрекали дефицит продуктов питания. Так в мире и произошло. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10 % по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а сильно упрекают, показали свою эффективность. Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции".

Сегодняшнее совещание о том, как прошли ковидный 2020, с какими проблемами начали 2021.



Если судить строго по цифрам, белорусские аграрии сполна использовали мировой дефицит. Почти на 5 % выросло валовое производство (4,9 %), хотя не дотянули по картофелю и овощам. Прибыль рванула сразу на 40 % (38,9%), так что число убыточных производителей сократилось на треть (91 хозяйство) - ниже психологической планки в 100 хозяйств на всю страну. К экспортной географии белорусского продовольствия прибавилось сразу 12 стран (116 стран мира). Это важно - застолбить новые рынки. Традиционные также показали рост. Например, Китай - более чем в 2 раза.

Тактические и хронические проблемы сельского хозяйства



С этих позитивных рейтингов начинает доклад сегодня профильный вице-премьер. Но Президент останавливает: давайте ближе к проблемам. А их хватает, например, отступление от технологической "диктатуры". Из-за этого идет снижение производства птицы и падеж молодняка.



Александр Лукашкенко, Президент Республики Беларусь: "Я думаю, генеральный прокурор хорошо знает, что это зона ответственности прокуратуры. Падеж не допустим, если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло. Я уже в который раз говорю: председатели райисполкомов должны определиться, если два-три хозяйства не могут с этим справиться, значит, молодняк должен быть вывезен из этих хозяйств и отправлен в те хозяйства, которые могут обеспечить уход.

В дисциплине и организации вся проблема. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказываются региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время разберемся, не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили".



Еще одна, но уже хроническая проблема - безалаберное отношение к технике (особенно к той, что покупают не сами, а финансирует бюджет). Плюс простои для энергонасыщенной, когда мощные образцы просто не дают отдачу.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "К технике просто надо бережно относиться и не допускать простоя. Конечно, если вы ее будете терзать сутки и не обслуживать, то через год вы поставите ее под забор. По-человечески надо относиться к технике. Не надо ее рвать и ломать, загоняя в болото, когда сроки поджимают. Не лезьте в болото с техникой, лучше поработайте, когда подсохнет почва в три смены".



Это пример, как по технологии нужно использовать технику. Посевная в Остромечево: зерна кукурузы укладывают сразу в 16 рядов. Длина сеялки - 11 с половиной метров. Габариты помогают уложиться в сроки, что скажется и на посевах, и на финишной рентабельности. По словам механизатора, за рабочую смену успевает посеять 70 гектаров.



Евгений Касянюк, механизатор ОАО "Остромечево": "В этом году весна капризная, не радовала нас теплой погодой, сложно работать в условиях, но ничего, подстраиваемся. Есть свои определенные сроки, в которые надо укладываться, поэтому работаем".







Адресный подход и качество продукции



От качества работ зависит и экономика деревни. Об этом шли самые горячие споры на совещании. Сокращение убыточных предприятий не равно прибыльности. Особенно, если учитывать господдержку.



Пример из Бреста. Безусловное качество и натуральность молока здесь позволяют занимать далекие экспортные ниши. Львиная доля на внутренний рынок, но поставки сыров, творога и десертов идут в Россию, Америку, Грузию и Израиль. Экономику обеспечивает модная сегодня зеленая или экологическая маркировка. Разборчивые рынки доплачивают за это.



Александр Деменков, директор ОАО "Брестское мороженое": "Ежедневно с ферм ОАО "Остромечево" к нам поступает молоко экстра и высшего сорта, из которого мы делаем наши продукты. На сегодняшний день насчитывается более 100 видов. Мы отличаемся от многих тем, что производим мороженое и всю нашу продукцию из натурального молока".



Позиция Президента - лишних денег в бюджете нет. Они должны зарабатываться, а не вкладываться бесконечно и бесконтрольно.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас. Нам, дай бог, решить те задачи и реализовать те планы, которые мы наметили. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства".



На местах проблему убыточности решают индивидуально по каждому хозяйству - где-то укрупнение, где-то кредит под бизнес-план, где-то техника. Из Минска так не управишь. Одна из самых успешных Гродненская область - настаивает именно на таком подходе.









Подняли в ходе мозгового штурма и вопросы стратегии, например, мелиорацию. Опыт Президент проинспектировал, посещая чернобыльские районы. Здесь борются за каждый гектар. Но вот в целом по стране не хватает специальных мехотрядов и координации район - область - министр - вице-премьер. Глава государства поручил взять вопрос на особый контроль.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Категорически настаиваю на активизации мелиорации. Все должно быть направлено на это. Мы теряем огромные площади, тысячи гектаров. Они начали зарастать кустарником. Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия - это задача государственной важности. Это наша задача".



На Полесье к мелиорации особое отношение. Если бы не осушение болот, не было бы сегодня земли под пашню. Так, в Житковичском районе сельхозугодья - это 90 % мелиорированных территорий. За 20 лет вернули 10 тысяч гектаров, осталось еще 5. Осушали еще в советское время по союзным программам, сегодня чистят и обновляют системы.

Возвращение земли хозяевам и в сельхозоборот



Еще одна тема, которая роднит город и деревню. Пустующие дома и целые хутора. Последние годы в них активно потянулись горожане, особенно на фоне COVID-19 привлекает чистый воздух и безопасность. Есть и программа - продажа за одну базовую, бери и обживай. Так поступила молодая семья Кудрявцевых.



В деревне Пронская за одну базовую выкупили школу.



"Купили за одну базовую на аукционе, несколько раз проводился аукцион. Мы в газете прочитали, решили попробовать. Местные поддерживают, говорят, школа такой красивой не была с момента постройки".



Вместо классов - спальни, холлы - под гостиные. Добавить веранду и готовая агроусадьба. Рядом оживленная трасса Смоленск – Витебск, до границы всего девять километров. Отдых на природе будет востребован и белорусами, и россиянами - уверены новые хозяева.



В той же деревне еще два вакантных участка. Ветхие дома снесли, впереди аукцион. Если покупателя не найдут, местный сельхозпроизводитель найдет применение земле.

Только за этот год в северном регионе необходимо снести 347 пустующих ветхих домов и 45 ветхих агропостроек, фермы давно переехали в современные. Отсюда и поручение Президента - оперативно рекультивировать каждый такой объект.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Оперативно решить соответствующие вопросы - бесхозяйные дома нужно либо продать, либо снести их, а землю рекультивировать и вовлечь в сельхозоборот. Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. Эти объекты не должны быть "памятниками бесхозяйственности", а высвобождаемые земли должны использоваться под нужды сельского хозяйства. Приводите все в порядок!"

Технологии плюс качество равно экономика отрасли



Подводя промежуточный итог совещания, профильный вице-премьер отметит - удачный формат диалога сразу со всеми губернаторами. Он помог развязать множество частных вопросов. А стратегический всего один - производить качественно и продавать желательно на максимальном количестве экспортных рынков. Благо пандемия подстегнула спрос на белорусское.



Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: "Сейчас на первый план выходит задача продавать, и продавать больше, в большее количество стран. Это основная задача. Если одна дверь закрывается, то где-то две-три двери сразу открываются. Я уверен, и это показывают все аналитические исследования, что продовольствие не потеряет своей актуальности. В мире уже начинает ощущаться дефицит продовольственных товаров, и цены уверенно ползут вверх на все продовольствие. Поэтому мы как одни из основных производителей и поставщиков продовольствия в мире, как бы это громко ни было сказано, понимаем свое место и будем держаться за свое место под солнцем".



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Самый оперативный итог совещания - вовремя и по технологии, пока позволяет погода, провести сев свеклы, льна, кукурузы и второго белорусского хлеба - картофеля. Контрольная точка - День Победы, 9 мая. Уже 10-го Президент пообещал вернуться к этому вопросу как к важной части национальной безопасности.