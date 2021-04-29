ЕАЭС запустил единый реестр промышленных товаров

Источник материала: БT

Механизм госзакупок обеспечивает баланс торговли внутри Евразийского союза, добросовестную конкуренцию, выступает гарантом деловой активности.

Евразийский рынок долгое время был лишен равных прав доступа всех его участников к системе государственных закупок. А между тем это весомая доля торговых операций и важнейший институт развития и поддержки экономики, в том числе малого и среднего бизнеса. Так, в России общий объем рынка госзаказа достигает 25 % ВВП. Но белорусские компании, как и предприятия Казахстана, Кыргызстана и Армении (словом, все страны "пятерки") не могли участвовать в российских тендерах дороже миллиона рублей, в то время как Россия не имела никаких ограничений для участия в закупках союзных государств.

Правила подкорректировали, а недавно появился еще и единый евразийский реестр промышленных товаров. Тем, кто попадает в общую базу, гарантируют равные возможности участия в госзакупках без дополнительных требований. Реестр означает еще и снятие административных барьеров, снижение расходов бизнеса. Пока участников немного, но это лишь первый шаг, уверены в Евразийской экономической комиссии. Накануне там обсудили нюансы доступа на равных в условиях обновления евразийского законодательства. Подробности у Алины Лаппо.

Новые положения в системе госзакупок. В фокусе внимания представителей госорганов и деловых кругов актуальные вопросов обеспечения доступа промышленных товаров государств ЕАЭС к муниципальным госзакупкам. Так, на очередном заседании общественной приемной ЕЭК одним из рассмотренных документов стали утвержденные Советом комиссии правила определения страны-происхождения отдельных видов товаров для госзакупок. Они предусматривают производственные и технологические операции по 255 видам товаров в девяти отраслях промышленности, при выполнении которых товар считается происходящим из государства ЕАЭС.

Один из результатов введенных правил - евразийский реестр промышленных товаров. Так сказать, это единое место доступа к информации о продуктах государств союза. Уже в первый день заседания общественной приемной в евразийский реестр включено 6 товарных позиций белорусской компании, занимающейся производством материалов и техники для дорожной разметки.

Подходы стран к цифровизации закупочной деятельности, развитие электронных магазинов для работы с госзакупками в малых объемах, взаимное признание странами союза электронных цифровых подписей - все это даст положительный эффект в виде создания новых рабочих мест, разработки инновационной продукции, а также снятия административных барьеров и, соответственно, сокращения расходов бизнеса.