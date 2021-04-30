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Старожила долгостроев. Что изменилось на стройке одного из самых амбициозных проектов – «Магнит Минска»
30.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 2009-м компания «Кейсон» в лице белорусской дочки «Белпарс» обещала Мингорисполкому до 2013 года построить стеклянную «подкову» с кинотеатром на крыше. Тогда проект выглядел, как чудо, но с чудесами Минску не очень везет. 2021 год, а площадка «Магнит Минска» до сих пор «строительная». Съездили посмотреть, что там изменилось, и вписывается ли застройщик в новые дедлайны.
Иранская строительная компания «Кейсон» (в Минске она создала дочернее предприятие — ИООО «Белпарс») запланировала возведение многофункционального комплекса на проспекте Независимости (рядом с еще не существовавшим тогда «Маяком Минска») в 2006 году. Именно тогда Мингорисполком выдал иностранному инвестору разрешение на проектирование объекта.
В то время в Минске не было такого количества крупных инвестпроектов, и перспектива появления причудливого здания на проспекте была весьма интересной. В одной части комплекса должен разместиться бизнес-центр, в другой — отель. В основании между ними — 4-этажный торгово-развлекательный центр.
Комплекс назвали «Магнитом Минска», а место для него выделили возле Национальной библиотеки, на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. До того, как на эту территорию обратили свой взор застройщики «Кейсон» и Dana Holdings, она представляла собой девственно чистые зеленые поля с деревьями и, конечно, известным яблоневым садом.
С архитектурной точки зрения здание напоминало то ли магнит, то ли подкову. Проект представлял собой настоящее бетонно-стеклянное чудо с круглым вставками на фасаде и чем-то невообразимым на крыше. В одной из частей планировали разместить административный центр с торговой и развлекательной функциями, в другой — 20-этажный отель. Такой концепция, разработанная архитекторами из BRT Engineering GmbH, была в 2007 году.
В 2011 году проект решили изменить. Формы стали проще и квадратнее, намного больше стекол, исчезли круги и зеленые мотивы на крыше.
Завершить объект планировалось до конца 2013 года. Однако санкции Запада в отношении Ирана и ряд других факторов не позволили проекту реализоваться в установленный срок.
В 2014 году Александр Лукашенко продлил иранцам сроки окончания строительства. Тогда за это предполагалась мзда в размере 2 млн долларов на возведение нового здания Верховного суда.
В этом же 2014 году здание опять поменяло свой облик.
— Окончательный внешний вид комплекса кажется нам уникальным. Были, конечно, определенные трудности и с финансированием. Но сегодня процесс строительства налажен и комплекс обрел свою форму, — рассказывал тогда коммерческий директор компании «Белпарс» Хесам Занжани.
В 2017-м же вышел новый президентский указ, согласно которому иранцы обязаны раскошелиться еще на 1 миллион долларов на строительство Центра художественной гимнастики. Сроки реализации проекта тогда продлили до конца 2018 года.
В 2019 году В Мингорисполкоме рассказали, что инвестор не успел завершить стройку в 2018 году в связи с неритмичным финансированием.
— В настоящее время у ИООО «Белпарс» имеется вся разрешительная документация на строительство объекта, в Мингорисполком предоставлен график завершения строительства комплекса с планируемым сроком ввода его в эксплуатацию в 2021 году, — сообщили в Мингорисполкоме.
«Магнит Минска» по-прежнему строится на основании указа президента и инвестдоговора с Беларусью — а значит, со льготами.
Сейчас на площадке «Магнит Минска» не наблюдается никаких движений. Убрали даже строительные краны. Вряд ли застройщик успеет возвести свой объект в очередной раз отведенные ему сроки (2021 год). Стоит ожидать очередной указ президента с суммой мзды и обязанностью построить что-то для города.
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Старожила долгостроев. Что изменилось на стройке одного из самых амбициозных проектов – «Магнит Минска»
В 2009-м компания «Кейсон» в лице белорусской дочки «Белпарс» обещала Мингорисполкому до 2013 года построить стеклянную «подкову» с кинотеатром на крыше. Тогда проект...
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