Старожила долгостроев. Что изменилось на стройке одного из самых амбициозных проектов – «Магнит Минска»

Иранская строительная компания «Кейсон» (в Минске она создала дочернее предприятие — ИООО «Белпарс») запланировала возведение многофункционального комплекса на проспекте Независимости (рядом с еще не существовавшим тогда «Маяком Минска») в 2006 году. Именно тогда Мингорисполком выдал иностранному инвестору разрешение на проектирование объекта.

В то время в Минске не было такого количества крупных инвестпроектов, и перспектива появления причудливого здания на проспекте была весьма интересной. В одной части комплекса должен разместиться бизнес-центр, в другой — отель. В основании между ними — 4-этажный торгово-развлекательный центр.

Комплекс назвали «Магнитом Минска», а место для него выделили возле Национальной библиотеки, на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. До того, как на эту территорию обратили свой взор застройщики «Кейсон» и Dana Holdings, она представляла собой девственно чистые зеленые поля с деревьями и, конечно, известным яблоневым садом.

С архитектурной точки зрения здание напоминало то ли магнит, то ли подкову. Проект представлял собой настоящее бетонно-стеклянное чудо с круглым вставками на фасаде и чем-то невообразимым на крыше. В одной из частей планировали разместить административный центр с торговой и развлекательной функциями, в другой — 20-этажный отель. Такой концепция, разработанная архитекторами из BRT Engineering GmbH, была в 2007 году.