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Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему
30.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот объект сдается в аренду на окраине Риги. Он расположен во дворе дома арендодателя и стоит в месяц как средняя «однушка» (или небольшая «двушка») в центре столицы Латвии. Весь секрет ценообразования внутри этого «домика».
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Этот объект сдается в аренду на окраине Риги. Он расположен во дворе дома арендодателя и стоит в месяц как средняя «однушка» (или небольшая «двушка») в центре...
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