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Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

30.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот объект сдается в аренду на окраине Риги. Он расположен во дворе дома арендодателя и стоит в месяц как средняя «однушка» (или небольшая «двушка») в центре столицы Латвии. Весь секрет ценообразования внутри этого «домика».

Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

Автор объявления подписал этот объект, как «небольшой рыбацкий домик». Однако сдается он за стоимость аренды вполне нормальной квартиры в самом городе - 300€ в месяц. Расположен домик в пригороде Риги Vecāķi на улице Ālantu.


Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

Площадь домика - 45 м². Расположен он на участке в 600 «квадратов». Скорее всего речь идет о площади всего участка, где расположен дом арендодателя.

Внешне домик не очень напоминает объект, который может стоить 300€ в месяц.


Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

А вот внутри совсем другое дело. Жилая площадь состоит из спальни (диван-кровать), гостиной (диван, кресла, шкаф), прихожей, ванной комнаты с душем и кухней. Выполнен отличный ремонт, как для «небольшого рыбацкого домика».


Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

Отопление от дров, за которые нужно доплачивать отдельно. Так же в стоимость аренды не внесена стоимость за электричество.

На стоимость повлияло и расположение объекта: 10 минут до моря, 20 до старого города Риги.


Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

Этот «домик» сдают за 300€ в месяц. И вот почему

 
 
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Этот объект сдается в аренду на окраине Риги. Он расположен во дворе дома арендодателя и стоит в месяц как средняя «однушка» (или небольшая «двушка») в центре...
 
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