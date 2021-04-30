Друг Бабарико: «Объяснили, что я - владелец каких-то компаний, что я - преступник»

Источник материала: Tut.by

В суде продолжается рассмотрение дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка. По версии обвинения, они брали взятки. Как уже упоминалось, некоторые свидетели в этом процессе проходят обвиняемыми по делу об уклонении от уплаты налогов, которое находится еще в производстве КГБ. TUT.BY продолжает следить за громким процессом с помощью очевидцев и защитников. Сегодня рассказываем о допросе директора ООО «АртХабГрупп» и друга детства Бабарико.



Пространство Ok16. Фото: ok16.by

Ольга Радецкая

Менеджер по корпоративным и социальным проектам ООО «ПриватЛизинг», директор ООО «АртХабГрупп». Допрошена в суде 14 апреля 2021 года.

Работа в УП «Капиталтрейд»

В 2006 по рекомендации тогда зампреда правления Белгазпромбанка Сергея Добролета, с которым была знакома еще с 90-х по работе в Беларусбанке, была принята на работу заместителем директора предприятия «Капиталтрейд», которое начинало новое направление деятельности, связанное с недвижимостью. Единственным учредителем «Капиталтрейд» была латвийская компания SIA «Baltijas Investiciju Grupa».

Спустя несколько месяцев Радецкая стала директором «Капиталтрейд».

В процессе деятельности, операций с недвижимостью, УП «Капиталтрейд» получало займы от SIA «Baltijas Investiciju Grupa». По вопросу о том, можно ли получить заем, Радецкая советовалась с Добролетом, а для проверки договоров обращалась к юристу банка Шевчуку, поскольку у «Капиталтрейда» не было своего юриста.

Представление интересов SIA «Baltijas Investiciju Grupa»

На имя Радецкой директором SIA «Baltijas Investiciju Grupa» Степановсом была выдана доверенность на представление интересов компании, это было необходимо ей как директору унитарного предприятия.

По этой же доверенности, по просьбе Добролета она представляла интересы SIA «Baltijas Investiciju Grupa» на общих собраниях белорусских субъектов хозяйствования, в которых SIA «Baltijas Investiciju Grupa» имела доли.

О проведении собраний Радецкая узнавала от Степановса, который доводил до нее повестку дня. Изначально Степановс устно по телефону сообщал ей, как голосовать на собрании. Впоследствии были и письменные решения учредителя, которые ей присылались по почте или передавались с рейсовым автобусом. Протоколы собраний готовили директора белорусских компаний. Радецкая голосовала за уже предложенное решение. Протоколы отправляла Степановсу.

Спустя несколько лет SIA «Baltijas Investiciju Grupa» была реорганизована в SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“». Об этом Радецкую уведомил Степановс, который стал директором SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“», и выдал ей доверенность на представление интересов новой компании. В 2020 году SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“» была реорганизована в ALDI Projects, Степановс вновь уведомил об этом Радецкую и выслал ей новую доверенность.

В качестве представителя SIA «Baltijas Investiciju Grupa» и SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“» Радецкая участвовала в собраниях участников ООО «Белторгтехнологии» (позднее — ООО «Правовой диалог»), ООО «Агентство торговли в рассрочку» (позднее — ООО «ПриватЛизинг»), ООО «Системы обработки информации», ЗАСО «Кентавр».

Время от времени Харланович, Геращенко и Морозов, директора этих компаний, сами ездили в Латвию, и протокол от имени SIA «Baltijas Investiciju Grupa» подписывал сам директор Степановс.

Из вопросов, которые решались на собраниях, Радецкая помнит разрешение о заключении крупных сделок, утверждение годового баланса, распределение дивидендов. Когда решался вопрос непропорционального распределения дивидендов на собраниях учредителей компаний проекта DELAY, Радецкая дополнительно согласовывала этот вопрос со Степановсом, который говорил голосовать положительно за распределение, указанное в протоколе. Причинами непропорционального распределения Радецкая у него не интересовалась.

Участие в ООО «Агентство торговли в рассрочку»

В 2007 году Добролет попросил Радецкую стать соучредителем новой компании ООО «Агентство торговли в рассрочку». Она согласилась, но вклад в уставный фонд не вносила, за нее внес кто-то другой. В 2008 году Радецкая получила дивиденды и вместе с Харлановичем в кассе Белгазпромбанка они поменяли их на доллары (получилось около 400 000 долларов), Харланович сложил деньги в пакет и зашел в кабинет к Добролету. Спустя несколько минут, по ее словам, Харланович вышел без пакета.

После этого Радецкая решила, что больше не хочет быть участником ООО «Агентство торговли в рассрочку», и сообщила об этом Степановсу. Спустя некоторое время Добролет сообщил ей, что она может продать свою долю компании SIA «Baltijas Investiciju Grupa». Доля была продана примерно за 1,5 тысячи долларов.

Ок16

В 2019 году Морозов, директор ООО «Правовой диалог» и соучредитель ООО «Системы обработки информации», предложил Радецкой стать директором ООО «АртХабГрупп», которое должно было выделиться из ООО «Системы обработки информации». При выделении на баланс ООО «АртХабГрупп» планировалось передать здания по ул. Октябрьской 16/28 и 16/6, приобретенные в 2019 году ООО «Системы обработки информации». По словам Морозова, решение о необходимости приобретения зданий на баланс ООО «Системы обработки информации» приняла компания SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“» еще в конце 2018 — начале 2019. Радецкая согласилась стать директором ООО «АртХабГрупп», Морозов сказал, что ее задачи — оформление недвижимости, получение разрешительных документов для реконструкции, подготовка основного здания для сдачи в аренду под офисы и объекты общественного питания. По словам Морозова, он уже согласовал ее назначение с собственником SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“».

В конце июля — начале августа 2019 Морозов пригласил Радецкую встретиться с Бабарико. На встрече они присутствовали втроем. Бабарико объяснил свою концепцию реконструкции зданий по улице Октябрьской (как здания, приобретенного ООО «Системы обработки информации», так и здания по тому же адресу, принадлежащего ОАО «Белгазпромбанк»): это должен быть культурный центр, в зданиях должны быть помещения для сдачи в аренду мастерских, галерей, ресторанов.

Учредителями ООО «АртХабГрупп» стали латвийские компании SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“» и AS МВС Investment (представитель — Шевчук), которые через некоторое время внесли деньги в уставный фонд. Устав подготовил Морозов. 6 августа 2019 года ООО «АртХабГрупп» выделили из ООО «Системы обработки информации» и зарегистрировали в качестве отдельного субъекта. На баланс ООО «АртХабГрупп» перешло здание по Октябрьской, а также долг по займу перед SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“», за который ООО «Системы обработки информации» приобрело здание. Радецкая была принята на должность директора, договор подписал Степановс.

К осени 2019 архитектор Заборский подготовил проект архитектурной концепции зданий. На презентации присутствовали Радецкая и Бабарико. Проект был общий для здания ООО «АртХабГрупп» и здания ОАО «Белгазпромбанк», которые должны были соединяться навесом, чтобы летом на площадке была возможность проводить мероприятия, территория вокруг зданий также была общая. Проект устроил и Бабарико, и Радецкую, и был подписан.

В дальнейшем Радецкая осталась директором ООО «АртХабГрупп», поскольку вопрос реконструкции не был доведен до конца, и она в целом хотела заниматься этим проектом.

ООО «АртХабГрупп» для обеспечения своей деятельности получало займы в SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“», Радецкая согласовывала размеры и сроки займов только со Степановсом. Степановс регулярно узнавал, когда начнется реконструкция, чтобы заранее знать сроки и суммы финансирования. Займы при этом не возвращались, так как пока у ООО «АртХабГрупп» не было выручки.

Предварительное расследование

Радецкая задержана 11 июня 2020 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов. До сих пор она остается обвиняемой и содержится в СИЗО. В суд ее доставили под конвоем.

Давая показания, Радецкая сказала, что ей было предъявлено обвинение в недонесении о преступлении, но уголовное преследование было прекращено в связи с погашением ущерба и признанием вины.

Дмитрий Жердецкий

Главный специалист административно-организационного отдела ОАО «Белгазпромбанк». Допрошен в суде 13 апреля 2021 года.

Примерно в 2005 году на встрече в компании Бабарико Жердецкий познакомился с Валерием Селявко (член совета директоров Белгазпромбанка, умер в 2011 году). С ним у Жердецкого сложились приятельские отношения.

Где-то через два-три года после знакомства Селявко предложил Жердецкому стать представителем иностранной инвестиционной компании в Беларуси. По словам Селявко, в Беларуси должно было открыться представительство, и Жердецкий впоследствии там должен был занять должность. Компания должна была кредитовать белорусские компании. Селявко пояснял, что деятельность будет легальной. Жердецкий согласился.

Впоследствии Жердецкий подписал документы, которыми он был оформлен как представитель «Business Renovation Investment Limited».

Подробностей деятельности Жердецкий в суде не вспомнил. Оформлялись и отправлялись какие-то документы — этим занимался Селявко, Жердецкий их подписывал. Для подписания документов он периодически приезжал к Селявко. Жердецкий читал документы, которые подписывал, речь в них шла о предоставлении займов белорусским компаниям

Примерно через год Селявко познакомил Жердецкого с работником банка Шевчуком, чтобы тот помогал с вопросами представительства. С этого времени Жердецкий приезжал подписывать документы либо у Селявко, либо у Шевчука. Больше ни с кем из банка он не контактировал. Какое отношение Шевчук имеет к иностранной компании, Жердецкий не знал.

Впоследствии Жердецкий стал также представлять еще одну компанию — «Compartners OU». Стать представителем «Compartners OU» предложил или Селявко, или Шевчук. Жердецкий выполнял те же действия — подписывал документы. Однако теперь документы на подпись ему предоставлял директор ООО «Активлизинг» Кобяк, с которым его познакомил Шевчук. Прежде чем подписывать, Жердецкий звонил Шевчуку и уточнял, проверил ли тот документы.

После смерти Селявко в 2011 году Жердецкий общался по всем вопросам только с Шевчуком.

В 2016 году Жердецкого опросили в КГБ о деятельности представляемых им компаний («приехали на машине и увезли на допрос»). После этого он отказался дальше выполнять обязанности представителя и сообщил об этом Шевчуку. Спустя некоторое время они поехали в Ригу, где Шевчук познакомил Жердецкого с человеком, которому он передал права по представительству указанных компаний, были подписаны документы. Больше Жердецкий в деятельности «Business Renovation Investment Limited» и «Compartners OU» не участвовал.

С Бабарико по поводу представляемых компаний Жердецкий никогда не общался.

При этом однажды (год не был озвучен) Бабарико попросил Жердецкого, с которым они знакомы с детства, открыть на свое имя счет в банке, чтобы хранить там деньги для матери и сестры, если с Бабарико что-нибудь случится . Несколько раз Жердецкий пополнял счет за счет переданных Бабарико денег. На момент задержания на счете было 100 тысяч евро.

Жердецкий был задержан сотрудниками ДФР 11 июня 2020 года. Повесткой его не вызывали, явиться добровольно не предлагали. На вопрос, как в ДФР ему объяснили задержание, Жердецкий ответил: «Объяснили, что я — владелец каких-то компаний. Объяснили, что я — преступник». По его словам, в первый день его допрашивали без адвоката, адвокат пришел вечером на второй день.

На вопрос, с чем он связывает свое задержание, Жердецкий ответил: «С арестом Виктора Дмитриевича. Потому что он пошел баллотироваться на пост президента».