Источник материала: Sputnik Беларусь

НОВОПОЛОЦК, 30 апр - Sputnik. Все внимание специалистов ОАО "Нафтан" сконцентрировано сейчас на завершении реализации главного инвестиционного проекта, который подразумевает строительство комплекса замедленного коксования. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит увеличить глубину переработки черного золота до 90%, что обеспечит выход светлых нефтепродуктов на уровне 65%.

"Суммарная стоимость данного проекта составляет 611 миллионов долларов. Общие инвестиционные затраты составляют около 1,2 миллиарда долларов", – рассказал заместитель генерального директора НПЗ в Новополоцке Юрий Паршонок.

По его словам, только в прошлом году было инвестировано в проект 103 миллиона долларов, а за первый квартал текущего года эта составила 18 миллионов долларов.

"Ряд объектов, входящих в инвестпрограмму, уже введен в эксплуатацию: это установка первичной переработки нефти АТ-8, установка гидроочистки дизельного топлива №2, установка по получению водорода №2, установка получения азота № 4, установка аминовой очистки сухих газов и рефлюкса, установка по производству элементарной серы методом Клауса", – сказал заместитель генерального директора.

© Sputnik / Виктор Толочко "Нафтан": реализация инвестиционной программы вышла на завершающий этап

Перед подрядными организациями стоит задача завершить в конце мая все строительные и монтажные работы на комплексе замедленного коксования. Ежедневно на стройплощадке работает свыше 700 человек, из более чем 30 подрядных организаций.

"Всего производственный комплекс "Нафтана" состоит из 50 технологических установок, и комплекс замедленного коксования должен стать одним из главных звеньев в этой сложной цепочке", – подчеркнул заместитель гендиректора.

После чего добавил, что экономический эффект от реализации инвестиционного проекта оценивается в размере 150 миллионов долларов в год. Включение в работу комплекса замедленного коксования позволит нивелировать влияние налогового маневра, который проводят партнеры в России, и менее зависеть от стоимости нефти.

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