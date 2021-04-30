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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам в пятницу
30.04.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль подешевели на старте торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:34, евро упал на 0,08%, доллар США просел на 0,05%, российский рубль стал дешевле на 0,39%.
В начале торгов 30 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
В какой валюте хранить сбережения?
Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова
Однако эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.
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Больше других валют потерял в цене российский рубль, а доллар США просел в начале торгов минимально.
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