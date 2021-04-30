Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль подешевели на старте торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:34, евро упал на 0,08%, доллар США просел на 0,05%, российский рубль стал дешевле на 0,39%.

В начале торгов 30 апреля на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,10 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,56 рубля,

100 российских рублей – 3,43 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

В какой валюте хранить сбережения?

Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала Sputnik , что доллар в этом году будет более перспективной валютой, чем в предыдущие годы.

Однако эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.

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