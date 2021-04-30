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Фонд ОПЕК дал Беларуси кредит размером $20 млн
30.04.2021 11:39 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Фонд международного развития ОПЕК предоставил Беларуси кредит суммой $20 млн. Соответствующее кредитное соглашение
Кредит выдается нашей стране в размере 20 миллионов долларов США. Беларусь будет обязана вместе с основным долгом дважды в год (15 января и 15 июля) выплачивать процентный доход в 3% и сервисный сбор в 1%.
ОПЕК готов принимать долг в долларах или любой другой свободно конвертируемой валюте (приемлемой для кредитора).
Как сообщается, средства пойдут на систему здравоохранения, зарплаты медикам и сверхурочные. Половина кредита – на срочные медицинские услуги, вторая – на медицинские диспетчерские центры.
Погасить долг страна должна до 2038 года.
Напомним, экономика страны сейчас находится не в лучшем состоянии. Беларусь
По данным Министерства финансов Беларуси, в будущем году нашей стране предстоят многочисленные погашения по долгам, общаясумма которых
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Фонд международного развития ОПЕК предоставил Беларуси кредит суммой $20 млн.
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