Внешний госдолг страны уменьшился с начала года, внутренний – увеличился

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр - Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси составил 18,1 миллиарда долларов на 1 апреля. С начала 2021 года он уменьшился на полмиллирда (с учетом курсовых разниц) или на 2,4%, сообщили в Минфине республики.

За январь-март страна привлекла внешние госзаймы на 171,5 млн долларов. Львиную долю, 122,7 млн долларов, белорусские власти привлекли из правительства России. В то же время удалось погасить долги на сумму 568,7 млн долларов, из которых почти 243 млн долларов было отдано российскому правительству, 190 млн долларов – банкам Китая, 112 млн – ЕФСР, 22 млн – МБРР, 1,5 млн – ЕБРР и СИБ, 0,5 млн – Товарно-кредитной корпорации США.

Что касается внутреннего госдолга, он на 1 апреля составил 11,9 млрд белорусских рублей. С начала года он увеличился на 1,9 миллиарда или на 19,1%. Власти страны за три месяца разместили внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юрлиц и физлиц на сумму, эквивалентную 721 млн долларов.

Государственный долг Беларуси на 1 апреля составил 59,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,5 млрд, или на 2,7%. По сравнению с мартовским показателем госдолг уменьшился на 0,2 миллиарда рублей.