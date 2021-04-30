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Для кого на самом деле опасен отказ от "Северного потока – 2"
30.04.2021 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр – Sputnik. Кому в реальности навредит остановка строительства газопровода "Северный поток – 2" по резолюции Европарламента рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Как отметил он в беседе с
"Это заявление (Европарламента - Sputnik) не вызывает удивления. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики <…> А избиратели с недоумением следят за этим, не понимая, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры", — заявил Бальбек.
Напомним, Европарламент призвал страны ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов. И в первую очередь остановить реализацию проекта "Северный поток - 2". Резолюцию Европарламент принял после дебатов на пленарной сессии в четверг. Впрочем, этот документ носит
Что говорят о "Северном потоке – 2" в Европе
Власти немецкого региона Мекленбург-Передняя Померания публично поддержали проект "Северный поток – 2". Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг. По ее словам, больше тысячи километров газопровода уже готовы, "остается всего несколько, поэтому мы поддерживаем проект". И добавила, что отвергает санкции США против "Северного потока – 2".
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
А немецкий политолог Александр Рар в интервью РИА Новости назвал резолюцию Европарламента по "Северному потоку – 2" театром абсурда на фоне жесткого экономического кризиса в Европе. По мнению эксперта, выйти из этого кризиса можно только в сотрудничестве с Россией.
В самой компании Nord Stream 2 AG – операторе трубопровода "Северный поток 2" – пока не комментируют информацию о возможных сроках завершения строительства.
Что говорят о "Северном потоке – 2" в России
Необходимость продолжать работу над энергетическими проектами, в том числе и по "Северному потоку - 2", отметил вице-премьер России Александр Новак на встрече с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.
"С учетом того, что потребление энергии в мире будет расти, проект важен для Германии и ЕС", – отметил вице-премьер.
А посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев выразил уверенность, что
"Все усилия, которые предпринимаются для его завершения, оправданы", – заявил дипломат.
Вместе с премьер-министром федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэлой Швезиг он осмотрел приемные терминалы "Северного потока - 2" в Лубмине.
Строительство газопровода "Северный поток – 2"
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, регулярно
Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, остается уложить примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 – Германии. Общая протяженность двух ниток газопровода составляет 2460 километров.
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Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока – 2".
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