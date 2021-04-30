ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С начала года внутренний госдолг вырос на 19%, внешний - снизился

30.04.2021 12:37 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2021 года составил 59,3 млрд рублей. С начала года он вырос на 5 млрд рублей или на 2,7%, сообщает пресс-служба Минфина.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Внешний государственный долг на 1 апреля 2021 года составил 18,1 млрд долларов. С начала года он сократился на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,4%.

В январе-марте 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 171,5 млн долларов:

  • 122,7 млн долларов — правительства России;
  • 40,3 млн долларов — МБРР;
  • 8,3 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;
  • 0,2 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2021 года составило 568,7 млн долларов :

  • 242,7 млн долларов — правительства и банков России;
  • 189,9 млн долларов — банки Китая;
  • 112,1 млн долларов — ЕФСР;
  • 22,0 млн долларов — МБРР;
  • 1,5 млн долларов — ЕБРР и СИБ;
  • 0,5 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

В январе-марте 2021 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 721 млн долларов. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 3 млн долларов.

Госдолг Беларуси на 1 января 2021 года составлял 57,8 млрд рублей. За прошлый год он увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%. Внешний госдолг за 2020 год вырос на 8,4%, до 18,6 млрд долларов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госдолг Беларуси на 1 апреля составил 59,3 млрд рублей
 
Новости дня
Новости экономики
 
В КГБ назвали фамилии 9 фигурантов «дела о госперевороте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by