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С начала года внутренний госдолг вырос на 19%, внешний - снизился
30.04.2021 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2021 года составил 59,3 млрд рублей. С начала года он вырос на 5 млрд рублей или на 2,7%,
Внешний государственный долг на 1 апреля 2021 года составил 18,1 млрд долларов. С начала года он сократился на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,4%.
В январе-марте 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 171,5 млн долларов:
Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2021 года составило 568,7 млн долларов :
Внутренний госдолг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.
В январе-марте 2021 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 721 млн долларов. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 3 млн долларов.
Госдолг Беларуси на 1 января 2021 года составлял 57,8 млрд рублей. За прошлый год он увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%. Внешний госдолг за 2020 год вырос на 8,4%, до 18,6 млрд долларов.
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Госдолг Беларуси на 1 апреля составил 59,3 млрд рублей
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