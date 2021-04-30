С начала года внутренний госдолг вырос на 19%, внешний - снизился

Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2021 года составил 59,3 млрд рублей. С начала года он вырос на 5 млрд рублей или на 2,7%, сообщает пресс-служба Минфина.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Внешний государственный долг на 1 апреля 2021 года составил 18,1 млрд долларов. С начала года он сократился на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,4%.

В январе-марте 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 171,5 млн долларов:

122,7 млн долларов — правительства России;

40,3 млн долларов — МБРР;

8,3 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;

0,2 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2021 года составило 568,7 млн долларов :

242,7 млн долларов — правительства и банков России;

189,9 млн долларов — банки Китая;

112,1 млн долларов — ЕФСР;

22,0 млн долларов — МБРР;

1,5 млн долларов — ЕБРР и СИБ;

0,5 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

В январе-марте 2021 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 721 млн долларов. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 3 млн долларов.

Госдолг Беларуси на 1 января 2021 года составлял 57,8 млрд рублей. За прошлый год он увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%. Внешний госдолг за 2020 год вырос на 8,4%, до 18,6 млрд долларов.