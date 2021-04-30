В КГБ назвали фамилии 9 фигурантов «дела о госперевороте»

Источник материала: Tut.by

В КГБ назвали фамилии 9 человек, которые проходят в качестве обвиняемых по делу, возбужденному по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя КГБ Андрея Яроша.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ярош заявил, что это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ.

КГБ инициирует экстрадицию из Литвы, США и Украины обвиняемых по делу. Их пятеро — Щигельский, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макар.

Ведомство обратилось в компетентные учреждения юстиции США с просьбой об оказании правовой помощи: установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить следственные и процессуальные действия, направленные на исследование обстоятельств дела.

«Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности».

«Дело о госперевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили , что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

28 апреля на телеканале ОНТ показали двухсерийный фильм о подробностях этого дела.