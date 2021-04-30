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В КГБ назвали фамилии 9 фигурантов «дела о госперевороте»
30.04.2021 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В КГБ назвали фамилии 9 человек, которые проходят в качестве обвиняемых по делу, возбужденному по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси, сообщает
Ярош заявил, что это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ.
КГБ инициирует экстрадицию из Литвы, США и Украины обвиняемых по делу. Их пятеро — Щигельский, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макар.
Ведомство обратилось в компетентные учреждения юстиции США с просьбой об оказании правовой помощи: установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить следственные и процессуальные действия, направленные на исследование обстоятельств дела.
«Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности».
«Дело о госперевороте»
Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России
В Госдепартаменте
В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.
28 апреля на телеканале ОНТ показали двухсерийный
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Они проходят обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси.
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