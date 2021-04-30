Дефицит республиканского бюджета за март увеличился на 500 млн рублей

Источник материала: Tut.by

Дефицит бюджета сектора госуправления в первом квартале вырос до 1,59 млрд рублей. А дефицит республиканского бюджета составил 1,8 млрд рублей. За март он увеличился на 500 млн рублей. Минфин отчитался об исполнении бюджета по итогам трех месяцев.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Доходы бюджета сектора государственного управления, который включает республиканский и местные бюджеты, а также ФСЗН, за январь-март этого года сложились в сумме 12,9 млрд рублей (23,9% уточненного годового плана).

НДС принес бюджету 3,4 млрд рублей, налога на прибыль поступило 0,6 млрд рублей. Акцизы пополнили бюджет на сумму 0,8 млрд рублей. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд рублей.

Расходы бюджета сектора госуправления за первый квартал сложились на уровне 14,5 млрд рублей (24,4% уточненного годового плана).

4,1 млрд рублей направили на общегосударственную деятельность, 1,2 млрд рублей — на финансирование национальной экономики, 4,8 млрд рублей — на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ).

По состоянию на 1 апреля задолженность по налогам и сборам составила 175,7 млн рублей.

Доходы республиканского бюджета за три месяца 5,6 млрд рублей, а расходы — 7,4 млрд рублей.

В Фонд социальной защиты населения поступило 4,8 млрд рублей, при этом 4,7 млрд рублей было потрачено на выплаты пенсий и пособий.

В отчетности по итогам первого квартала планируемый дефицит республиканского бюджета за 2021 год указан в размере 5,597 млрд рублей, дефицит бюджета сектора госуправления — 5,389 млрд рублей. Он меньше, чем у республиканского бюджета за счет возможного профицита ФСЗН и местных бюджетов.

Изначально дефицит бюджета на 2021 год был запланирован в размере 4 млрд рублей, но позже он был увеличен до 5,6 млрд рублей. Рефинансировать дефицит планируется за счет остатков средств бюджета прошлых лет и новых государственных заимствований.