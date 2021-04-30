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Новый посол России прибыл в Минск и встретился с Макеем

30.04.2021 13:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с новым послом Российской Федерации в Беларуси Евгением Лукьяновым. Дипломат вручил главе МИД верительные грамоты, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: МИД Беларуси

Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

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Напомним, Евгений Лукьянов сменил на посту российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, занимавшего эту должность с апреля 2019 года. А до него главой посольства был Михаил Бабич, который проработал дипломатом в Минске меньше года — с августа 2018-го.

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления...
 
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