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Новый посол России прибыл в Минск и встретился с Макеем
30.04.2021 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с новым послом Российской Федерации в Беларуси Евгением Лукьяновым. Дипломат вручил главе МИД верительные грамоты, сообщает
Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.
Напомним, Евгений Лукьянов сменил на посту российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, занимавшего эту должность с апреля 2019 года. А до него главой посольства был
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Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления...
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