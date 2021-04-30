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Бывший гендиректор «Гродно Азота» (и не только он) получил новое назначение
30.04.2021 13:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывшего директора «Гродно Азота» Игоря Бобыря 30 апреля Лукашенко назначил главой администрации Ленинского района Гродно. Об этом
Игорь Бобырь руководил «Азотом» с 2017 года.
После выборов 2020-го года «Гродно Азот» был предприятием, где отмечена одна из самых высоких протестных активностей. 30 сотрудников гродненского химического предприятия были уволены после того, как 26 октября присоединились к стачке. Белорусский независимый профсоюз (БНП) «Гродно Азот»
В конце января 2021-го «Гродно Азот»
19 апреля 2021-го стало известно, что США
Также сегодня стало известно о других назначениях на Гродненщине: Юрия Валеватого назначили первым замом председателя Гродненского облисполкома, Дмитрия Захарчука — главой Вороновского района, Ивана Курмана — управделами Гродненского облисполкома.
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Игорь Бобырь руководил «Азотом» с 2017 года.
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