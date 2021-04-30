Бывший гендиректор «Гродно Азота» (и не только он) получил новое назначение

Источник материала: Tut.by

Бывшего директора «Гродно Азота» Игоря Бобыря 30 апреля Лукашенко назначил главой администрации Ленинского района Гродно. Об этом сообщает его пресс-служба.



Игорь Бобырь. Фото: belchemoil.by

Игорь Бобырь руководил «Азотом» с 2017 года.

После выборов 2020-го года «Гродно Азот» был предприятием, где отмечена одна из самых высоких протестных активностей. 30 сотрудников гродненского химического предприятия были уволены после того, как 26 октября присоединились к стачке. Белорусский независимый профсоюз (БНП) «Гродно Азот» подал в суд иск , чтобы восстановить некоторых уволенных на работе. Ранее для обеспечения работы цехов предприятию приходилось приглашать работников с других химических производств.

В конце января 2021-го «Гродно Азот» возглавил бывший вице-премьер Игорь Ляшенко.

19 апреля 2021-го стало известно, что США возобновляют санкции в том числе против «Гродно Азот».

Также сегодня стало известно о других назначениях на Гродненщине: Юрия Валеватого назначили первым замом председателя Гродненского облисполкома, Дмитрия Захарчука — главой Вороновского района, Ивана Курмана — управделами Гродненского облисполкома.