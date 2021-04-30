Участок в аренду для строительства дома – $6-19 тыс., для складского комплекса – $61 тыс. Результаты аукциона

В Минском районе было предложено 9 участков в Колодищанском, Папернянском, Боровлянском, Крупицком, Михановичском сельсоветах и г. Заславле.

Больше всего заявлений – 8 – было подано на участок №2 в д. Королев Стан Боровлянского сельсовета для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Срок аренды составляет 99 лет. Участок оснащен электричеством и газом. Лот оценен в 7.584 рубля, продан с молотка – за 51.024 рубля, или 19.918 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На участок №36 в д. Михановичи Михановичского сельсовета для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома претендовали 7 человек. Он оснащен электричеством и предоставлен в аренду на 99 лет. При начальной цене 2.374 рубля лот продан за 16.000 рублей, или 6.246 долларов США.

По 6 и 7 заявлений было подано на участки №№37 и 38 в д. Михановичи. Они оснащены электричеством и предоставлены в аренду на 99 лет.

Четыре заявления было подано на участок для установки и обслуживания торгового павильона в аг. Крупица Крупицкого сельсовета. Он предоставлен в аренду на 30 лет. При начальной цене 130 рублей лот реализован за 29.863 рубля, или 11.657 долларов США.

В Дзержинском районе все участки были предоставлены в аренду для строительства и обслуживания объектов коммерческой недвижимости. На них претендовали от 1 до 4 человек.