Участок в аренду для строительства дома – $6-19 тыс., для складского комплекса – $61 тыс. Результаты аукциона

Сегодня состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском и Дзержинском районах для строительства одноквартирных жилых домов и объектов коммерческой недвижимости – придорожного сервиса, складов, торговых павильонов, СТО – со сроком аренды от 20 до 99 лет.
В Минском районе было предложено 9 участков в Колодищанском, Папернянском, Боровлянском, Крупицком, Михановичском сельсоветах и г. Заславле.
Больше всего заявлений – 8 – было подано на участок №2 в д. Королев Стан Боровлянского сельсовета для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Срок аренды составляет 99 лет. Участок оснащен электричеством и газом. Лот оценен в 7.584 рубля, продан с молотка – за 51.024 рубля, или 19.918 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На участок №36 в д. Михановичи Михановичского сельсовета для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома претендовали 7 человек. Он оснащен электричеством и предоставлен в аренду на 99 лет. При начальной цене 2.374 рубля лот продан за 16.000 рублей, или 6.246 долларов США.
По 6 и 7 заявлений было подано на участки №№37 и 38 в д. Михановичи. Они оснащены электричеством и предоставлены в аренду на 99 лет.
Четыре заявления было подано на участок для установки и обслуживания торгового павильона в аг. Крупица Крупицкого сельсовета. Он предоставлен в аренду на 30 лет. При начальной цене 130 рублей лот реализован за 29.863 рубля, или 11.657 долларов США.
В Дзержинском районе все участки были предоставлены в аренду для строительства и обслуживания объектов коммерческой недвижимости. На них претендовали от 1 до 4 человек.
Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Пло-щадь участ-ка, га, срок арен-ды
Целевое назначение
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструк-тура
Нач. цена права заключения договора аренды, руб.
Цена продажи, руб.
Цена продажи,
$
1
Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи
6,0098
(99 лет)
для строительст-ва и обслуживания производст-венно-складского комплекса
-
-
1 031 732,41
-
-
2
Минский район, Папернянский с/с, район аг. Вишневка
1,7462
(99 лет)
для строительст-ва и обслуживания объекта придорожного сервиса
-
-
79 233,83
-
-
3
Минский район, г. Заславль, ул. Дехновка
1,4160
(50 лет)
для размещения объекта придорожного сервиса (кафе)
-
-
172 327,20
-
-
4
Минский район, Боровлянский с/с, д. Королев Стан, участок № 2
0,1027
(99 лет)
для строительст-ва и обслуживания одноквартир-ного жилого дома
8
электричество, газ
7 584,40
51 024
19 918
5
Минский район, Крупицкий с/с, аг. Крупица
0,0096
(30 лет)
для установки и обслуживания торгового павильона
4
-
130,54
29 863
11 657
6
Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 36
0,1120
(99 лет)
для строительст-ва и обслуживания одноквартир-ного жилого дома
7
электричество
2 374,40
16 000
6 246
7
Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 37
0,1210
(99 лет)
для строительства и обслуживания одноквартир-ного жилого дома
6
электричество
2 565,20
18 983
7 410
8
Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 38
0,1147
(99 лет)
для строительст-ва и обслуживания одноквартир-ного жилого дома
7
электричество
2 431,65
19 794
7 727
9
Минский район, Папернянский с/с, д. Паперня, ул. Центральная
0,0350
(30 лет)
для установки и обслуживания торгового павильона
2
-
956,55
22 216
8 672
10
Дзержинский район, Добриневский с/с, п. Даниловичи
0,0891
(20 лет)
для строительст-ва и обслуживания торгового павильона
4
электричество, газ
200,45
130 829
51 073
11
Дзержинский район, Негорельский с/с, д. Павловщина
0,0475
(99 лет)
для строительст-ва и обслуживания здания павильона по оказанию услуг населению
1
электричество, газ
254,13
266,8
104
12
Дзержинский район, Станьковский с/с, д. Станьково
0,0488
(30 лет)
для строительст-ва и обслуживания здания шиномонтажа
2
газ, водопровод
181,90
200,0
78
13
Дзержинский район, Станьковский с/с, д. Станьково
1,4413
(90 лет)
для строительст-ва и обслуживания пункта технического обслуживания автомобилей и здания хозяйственно-го назначения
2
-
9 940,65
66 876
26 107
14
Дзержинский район, Фанипольский с/с, д. Вязань
0,8845
(50 лет)
для строительст-ва и обслуживания производст-венно-складского комплекса