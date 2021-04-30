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Участок в аренду для строительства дома – $6-19 тыс., для складского комплекса – $61 тыс. Результаты аукциона

30.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском и Дзержинском районах для строительства одноквартирных жилых домов и объектов коммерческой недвижимости – придорожного сервиса, складов, торговых павильонов, СТО – со сроком аренды от 20 до 99 лет.

Участок в аренду для строительства дома – -19 тыс., для складского комплекса – тыс. Результаты аукциона

В Минском районе было предложено 9 участков в Колодищанском, Папернянском, Боровлянском, Крупицком, Михановичском сельсоветах и г. Заславле.

Больше всего заявлений – 8 – было подано на участок №2 в д. Королев Стан Боровлянского сельсовета для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Срок аренды составляет 99 лет. Участок оснащен электричеством и газом. Лот оценен в 7.584 рубля, продан с молотка – за 51.024 рубля, или 19.918 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На участок №36 в д. Михановичи Михановичского сельсовета для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома претендовали 7 человек. Он оснащен электричеством и предоставлен в аренду на 99 лет. При начальной цене 2.374 рубля лот продан за 16.000 рублей, или 6.246 долларов США.

По 6 и 7 заявлений было подано на участки №№37 и 38 в д. Михановичи. Они оснащены электричеством и предоставлены в аренду на 99 лет.

Четыре заявления было подано на участок для установки и обслуживания торгового павильона в аг. Крупица Крупицкого сельсовета. Он предоставлен в аренду на 30 лет. При начальной цене 130 рублей лот реализован за 29.863 рубля, или 11.657 долларов США.

В Дзержинском районе все участки были предоставлены в аренду для строительства и обслуживания объектов коммерческой недвижимости. На них претендовали от 1 до 4 человек.

Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадь  участ-ка, га, срок арен-ды

Целевое назначение

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструк-тура

Нач. цена права заключения договора аренды, руб.

Цена продажи,  руб.

Цена продажи,

 $

1

Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи

6,0098

(99 лет)

для строительст-ва и обслуживания производст-венно-складского комплекса

-

-

1 031 732,41

-

-

2

Минский район, Папернянский с/с, район аг. Вишневка

1,7462

(99 лет)

для строительст-ва и обслуживания объекта придорожного сервиса

-

-

79 233,83

-

-

3

Минский район, г. Заславль, ул. Дехновка

1,4160

(50 лет)

для размещения объекта придорожного сервиса (кафе)

-

-

172 327,20

-

-

4

Минский район, Боровлянский с/с, д. Королев Стан, участок № 2

0,1027

(99 лет)

для строительст-ва и обслуживания одноквартир-ного жилого дома

8

электричество, газ

7 584,40

51 024

19 918

5

Минский район, Крупицкий с/с, аг. Крупица

0,0096

(30 лет)

для установки и обслуживания торгового павильона

4

-

130,54

29 863

11 657

6

Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 36

0,1120

(99 лет)

для строительст-ва и обслуживания одноквартир-ного жилого дома

7

электричество

2 374,40

16 000

6 246

7

Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 37

0,1210

(99 лет)

для строительства и обслуживания одноквартир-ного жилого дома

6

электричество

2 565,20

18 983

7 410

8

Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 38

0,1147

(99 лет)

для строительст-ва и обслуживания одноквартир-ного жилого дома

7

электричество

2 431,65

19 794

7 727

9

Минский район, Папернянский с/с, д. Паперня, ул. Центральная

0,0350

(30 лет)

для установки и обслуживания торгового павильона

2

-

956,55

22 216

8 672

10

Дзержинский район, Добриневский с/с, п. Даниловичи

0,0891

(20 лет)

для строительст-ва и обслуживания торгового павильона

4

электричество, газ

200,45

130 829

51 073

11

Дзержинский район, Негорельский с/с, д. Павловщина

0,0475

(99 лет)

для строительст-ва и обслуживания здания павильона по оказанию услуг населению

1

электричество, газ

254,13

266,8

104

12

Дзержинский район, Станьковский с/с, д. Станьково

0,0488

(30 лет)

для строительст-ва и обслуживания здания шиномонтажа

2

газ, водопровод

181,90

200,0

78

13

Дзержинский район, Станьковский с/с, д. Станьково

1,4413

(90 лет)

для строительст-ва и обслуживания пункта технического обслуживания автомобилей и здания хозяйственно-го назначения

2

-

9 940,65

66 876

26 107

14

Дзержинский район, Фанипольский с/с, д. Вязань

0,8845

(50 лет)

для строительст-ва и обслуживания производст-венно-складского комплекса

3

газ

30 989,65

156 636

 
 
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Сегодня состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском и Дзержинском районах для строительства одноквартирных жилых домов и...
 
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