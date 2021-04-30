Внешний госдолг Беларуси — $18,1 млрд

Внешний госдолг страны с начала года немного сократился, хотя по-прежнему является крайне высоким. Внутренний госдолг, напротив, значительно прирос.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 апреля составил 18,1 млрд долларов. Он снизился за месяц на 0,2 млн. С начала года внешний госдолг сократился на 0,5 млн. Об этом сообщает Минфин. Ведомство отмечает, что в январе-марте 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 171,5 млн долларов:

- 122,7 млн долларов – правительства Российской Федерации;

- 40,3 млн долларов – МБРР;

- 8,3 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая;

- 0,2 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2021 года составило 568,7 млн долларов:

- 242,7 млн долларов – правительства и банков РФ;

- 189,9 млн долларов – банки Китая;

- 112,1 млн долларов – ЕФСР;

- 22,0 млн долларов – МБРР;

- 1,5 млн долларов – ЕБРР и СИБ;

- 0,5 млн долларов – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.