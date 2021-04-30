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Внешний госдолг Беларуси — $18,1 млрд
30.04.2021 14:21 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Внешний госдолг страны с начала года немного сократился, хотя по-прежнему является крайне высоким. Внутренний госдолг, напротив, значительно прирос.
Внешний государственный долг Беларуси на 1 апреля составил 18,1 млрд долларов. Он снизился за месяц на 0,2 млн. С начала года внешний госдолг сократился на 0,5 млн. Об этом
- 122,7 млн долларов – правительства Российской Федерации;
- 40,3 млн долларов – МБРР;
- 8,3 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая;
- 0,2 млн долларов – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2021 года составило 568,7 млн долларов:
- 242,7 млн долларов – правительства и банков РФ;
- 189,9 млн долларов – банки Китая;
- 112,1 млн долларов – ЕФСР;
- 22,0 млн долларов – МБРР;
- 1,5 млн долларов – ЕБРР и СИБ;
- 0,5 млн долларов – Товарно-кредитная корпорация США.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.
Напомним, что по
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Внешний госдолг страны с начала года немного сократился, хотя по-прежнему является крайне высоким. Внутренний госдолг, напротив, значительно прирос.
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