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Доллар США, евро и российский рубль резко подешевели на торгах в пятницу
30.04.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль резко упали в цене по итогам торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Европейская валюта сдала свои позиции на 0,21%, доллар США упал на 0,07%, российский рубль потерял в цене больше других - 0,79%.
По итогам торгов 30 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
В чем хранить деньги?
Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала Sputnik, что доллар в этом году будет более перспективной валютой, чем в предыдущие годы.
Однако, эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.
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В конце рабочей недели больше всех сдал свои позиции российский рубль, американская валюта просела в цене незначительно.
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