Доллар США, евро и российский рубль резко подешевели на торгах в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль резко упали в цене по итогам торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Европейская валюта сдала свои позиции на 0,21%, доллар США упал на 0,07%, российский рубль потерял в цене больше других - 0,79%.

По итогам торгов 30 апреля на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,10 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,56 рубля,

100 российских рублей – 3,42 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

В чем хранить деньги?

Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала Sputnik, что доллар в этом году будет более перспективной валютой, чем в предыдущие годы.

Однако, эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.

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