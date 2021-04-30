Мировой спрос на золото в январе - марте упал на 23 %

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Мировой спрос на золото в I квартале упал на 23 % относительно показателя за прошлый год - почти до 816 тонн - на фоне значительного оттока из золотых фондов и снижения покупок центральными банками. Таковы данные Всемирного совета по золоту по первым трем месяцам года. Спрос на золото в ювелирной промышленности вырос на 52 % - почти до 480 тонн металла. Самыми активными покупателями золота в ювелирных целях стали Индия и Китай.