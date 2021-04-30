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На рынке загородной недвижимости Минска предложение достигло нового пика
30.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Предложение на рынке загородной недвижимости белорусской столицы пробило исторический максимум. В марте количество выставленных на продажу объектов увеличилось на 4 %. По словам экспертов отрасли, рынок пополнился за счет дач и современных домов. Существенных изменений в уровне цен на загородную недвижимость в марте не произошло. Немного подорожали недостроенные дома - на 1 % за месяц, участки стали дешевле на полпроцента.
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Предложение на рынке загородной недвижимости белорусской столицы пробило исторический максимум. В марте количество выставленных на продажу объектов увеличилось...
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