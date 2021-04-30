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Рынок автомобильного топлива в Беларуси сохранит стабильность
30.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРынок автомобильного топлива в Беларуси сохранит стабильность. Такой прогноз дает Белнефтехим. В концерне отмечают: белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными, поэтому распространяемые в некоторых СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива, отмечают в Белнефтехиме, носят провокационный характер.
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Рынок автомобильного топлива в Беларуси сохранит стабильность. Такой прогноз дает Белнефтехим. В концерне отмечают: белорусские НПЗ работают в штатном режиме....
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