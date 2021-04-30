ЕЭК дала Беларуси 8 месяцев на устранение обязательного перечня белорусских товаров в магазинах

Источник материала: Tut.by

Евразийский межправительственный совет увеличил Беларуси срок на ликвидацию обязательного ассортимента белорусских товаров на полках в магазинах. Об этом сообщила на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.



Фото: пресс-служба ЕЭК

— Что касается вопроса, который был инициирован Республикой Беларусь в части отмены решения Коллегии ЕЭК от 1 марта 2021 года № 24, то хотелось бы отметить, что межправсовет принял решение и по просьбе Беларуси продлил до 31 декабря 2021 года срок, который был рекомендован Республике Беларусь для устранения данного барьера. Мы надеемся, что достигнутые договоренности в ходе обсуждения этого вопроса будут выполнены всеми участниками, — сказала Малкина.

В начале марта ЕЭК уведомила правительство Беларуси о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС в сфере розничной торговли.

Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке ЕАЭС требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны.

Белорусскому правительству было предложено в течение 30 календарных дней устранить нарушения.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявило , что Беларусь не нарушает своих обязательств перед партнерами по евразийской интеграции в части применения ассортиментных перечней товаров. Белорусское правительство потребовало отменить решение Коллегии ЕЭК.

Решение Коллегии ЕЭК последовало на фоне рекомендаций МАРТ ритейлерам обеспечить долю белорусских продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота по итогам 2021 года на уровне не ниже 80−85%. Кроме того, Лукашенко высказывал претензии торговым сетям о том, что они недостаточно активно представляют белорусские товары в угоду импортным. Стоит отметить, что довольно много продуктов питания поставляется в Беларусь из России, где свои производства разместили в том числе и транснациональные корпорации.

В проспекте эмиссии облигаций российской «дочки» «Евроторга» говорится, что по «действующему нормативному регулированию» в Беларуси ассортимент каждого розничного объекта должен включать определенную долю продуктов, произведенных в Беларуси.

«От 600 до 3350 наименований товаров в одном торговом объекте должно быть местного производства. Это является существенным барьером для входа на рынок международных игроков, особенно сетей дискаунтеров, которые управляют стандартизированной международной матрицей, включающей, как правило, совокупно от 1000 до 2000 наименований товаров», — говорится в материалах.