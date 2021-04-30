Катастрофы природного и техногенного характера БелАЭС не грозят

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Угроз от внешнего воздействия природного и техногенного характера в ходе экспертизы безопасности БелАЭС не выявлено. Об этом заявила главный специалист регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Ирина Витязь в ходе общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

На БелАЭС завершен первый этап опытно-промышленной эксплуатации. По словам Витязь, после проведения экспертизы отчеты готовы для представления для коллегии МЧС.

"Атомная станция рассчитана на падение легкого самолета до 5,6 тонн. Она также может выдержать землетрясения до семи баллов, снеговую и ветровую нагрузку. Учтены и температурные режимы", - рассказала специалист.

Строительство БелАЭС

Островецкая атомная электростанция строится по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция состоит из двух энергоблоков, мощностью 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.

С момента включения в объединенную энергосистему страны он выработал 1,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На блоке завершен первый этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводились соответствующие испытания и регламентные работы.

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