|
Появилась информация о задержании бизнесмена Левковича. Вот что говорят его знакомые
30.04.2021 15:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В телеграм-каналах и СМИ
Александр Левкович является руководителем отдела продаж облигаций компании «ЛВЛ Эволюшн», которая занимается производством и дистрибьюцией детского питания под маркой «Ложка в ладошке», говорится на сайте предприятия.
Утром 30 апреля Левкович был на связи, заверил TUT.BY Глеб Белов, исполнительный директор «ЛВЛ Эволюшн».
— Это какая-то ошибка, я с ним разговаривал несколько часов назад по работе, — сказал он.
Другой информированный источник, наоборот, говорит, что бизнесмен был задержан на 72 часа в четверг, 29 апреля. В тот же день силовики провели обыск у него дома.
Получить комментарий у Левковича не удалось. Он последний раз был в телеграме утром 29 апреля.
— Это никак не связано с его бизнесом, там нет статей о неуплате налогов. Скорей всего, это связано с его политической позицией, — предполагает источник.
Телеграм-канал «Эканоміка па-беларуску» сообщал, что Левкович связан с церковью «Новая жизнь», которую 17 февраля
Компания Левковича производит консервированное детское питание, которое продается в Беларуси, России и Украине. Основным владельцем «ЛВЛ Эволюшн» является «ПрофитЗерноМаркет», связанная с бизнесменом Игорем Кушнерским.
— Молодой бизнесмен Александр Левкович рассказал мне о своих планах и посетовал, что для их реализации ему не хватает финансового потенциала, контактов, имиджа, отстроенной системы юридической, аналитической и финансовой. Мы объединили усилия, и за три года компания «ПрофитЗерноМаркет» выросла в крупную организацию, которая ежемесячно поставляет в страну более 4000 тонн подсолнечного шрота, производит комбикорм, участвует в государственных программах. За время работы удалось наладить контакты со многими субъектами хозяйствования, которые производят высококачественную продукцию — овощи, фрукты, мясо. Поэтому сейчас Александр Левкович развивает еще одно важное направление — производство и дистрибьюция детского питания под маркой «Ложка в ладошке», —
«ЛВЛ Эволюшн» работает в штатном режиме, говорит Белов, а Игорь Кушнерский сегодня также был на связи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Связанные с бизнесменом люди дают противоречивую информацию об этой истории
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)