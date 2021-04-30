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Goldman Sachs: цена нефти достигнет $80 за баррель
30.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Цена нефти достигнет $80 за баррель, прогнозируют аналитики Goldman Sachs, ожидая мощнейшего за всю историю роста нефтяного спроса. Эксперты считают, что он вырастет до 5 миллионов баррелей в день в ближайшие полгода. Таким образом прогноз по баррелю в случае реализации может вдвое превысить предыдущий рекорд по росту спроса на черное золото, поставленный в 2000 году.
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Цена нефти достигнет $80 за баррель, прогнозируют аналитики Goldman Sachs, ожидая мощнейшего за всю историю роста нефтяного спроса. Эксперты считают, что он вырастет до 5...
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