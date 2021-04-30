Без российской нефти: переживет ли Беларусь санкции США?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр - Sputnik, Никита Чикунов. Российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов – они опасаются попасть под санкции США, действующие в отношении Беларуси.

Насколько вероятен такой сценарий, грозит ли республике в случае его реализации топливный кризис, и что будет с доходами страны от экспорта переработанной нефти, разбирался Sputnik.

Страшный сон нефтяников

С начала мая две крупнейшие российские нефтяные компании – "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" – временно приостановят поставки нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Нафтан". Еще три экспортера ("Татнефть", "РуссНефть" и "Нефтиса") рассматривают такую возможность, однако окончательного решения еще не приняли. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 27 апреля международное агентство Reuters.

В материале уточнялось, что нефтяные компании из России опасаются торговать с белорусскими предприятиями, попавшими под американские санкции. По этой причине объемы, которые поставлялись на "Нафтан", будут перенаправлены в российские морские порты для экспорта в европейские страны.

Напомним, 19 апреля США возобновили приостановленные в 2015 году санкции против девяти белорусских государственных компаний. Решение о возобновлении было принято из-за "игнорирования властями республики прав человека и невыполнения Беларусью своих международных обязательств в этой области".

Под ограничения попали "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", "Белнефтехим США", "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно". Любое сотрудничество американских компаний с этими предприятиями должно быть полностью прекращено к 3 июня 2021 года.

Хотя российские экспортеры не затронуты напрямую, определенный риск для контрагентов существует, ведь они могут попасть под так называемые вторичные санкции США. В блокировочный список включаются иностранные компании, которые пытаются обойти ограничения или заключают сделки в интересах санкционных лиц.

Самый простой способ избежать этого – прекратить поставки на "Нафтан".

Упомянутые в материале Reuters нефтяные компании из России отказались прокомментировать Sputnik вероятность такого сценария.

Однако, советник генерального директора компании "БалтТрансСервис" (оператор, занимающийся железнодорожными перевозками нефтеналивных грузов) Владимир Прокофьев подтвердил Sputnik, что российские нефтяники действительно опасаются возможного попадания под вторичные санкции.

"Я работаю со многими нефтяными компаниями. Некоторые представители к этой угрозе относятся очень аккуратно. Нефтяники, особенно крупные, не хотят попасть под американские санкции. Однако, об официальном решении о приостановке поставок российской нефти в Беларусь я пока не слышал", — говорит он.

Точку зрения об опасениях российских нефтяников разделяет и заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

"Санкционные риски есть. Крупнейшие российские поставщики нефти в Беларусь имеют довольно серьезные интересы на международном рынке. В те же европейские страны "Роснефть" поставляет больше сырья, чем на "Нафтан". Если США решат, что наши компании нарушают санкционный режим и накажут их, то негативные последствия могут быть серьезными, вплоть до потери ключевых рынков – если американцев поддержит Евросоюз", — замечает эксперт.

Кризиса не будет?

Согласно утвержденному между Москвой и Минском графику поставок нефти, в первом квартале текущего года на белорусские НПЗ должно быть отправлено 4,5 млн тонн сырья: на "Нафтан" — 2,25 млн тонн, на Мозырский завод — ровно столько же, в конце прошлого года сообщал ТАСС.

Если российские экспортеры ограничат поставки на "Нафтан", то переработкой нефти из России будет заниматься только Мозырский НПЗ. Это предприятие не попало в американский санкционный список, поскольку доля госсобственности в нем составляет меньше 50%.

В теории уменьшение производственных мощностей может создать угрозу топливного кризиса в Беларуси. Но в концерне "Белнефтехим" заверили, что рынок автомобильного топлива в республике в любом случае останется стабильным .

"Полная обеспеченность внутреннего рынка топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными. Распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании топлива носят провокационный характер", — рассказал Sputnik Беларусь пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Даже одного работающего завода достаточно для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка республики, подтверждает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. По его словам, страна потребляет около 40% производимого на местных НПЗ автобензина. Остальное отправляется на экспорт, преимущественно в страны вне ЕАЭС.

Ожидать резкого повышения стоимости бензина в Беларуси после возможного прекращения российских поставок на "Нафтан" действительно не стоит, добавляет Сергей Кондратьев.

"Если говорить о ценах на бензин, то серьезных проблем не будет. Те мощности, которые есть у республики на том же Мозырском НПЗ, позволяют полностью обеспечить внутренние потребности. Я очень сомневаюсь, что может возникнуть дефицит топлива", — поясняет он.

При самом негативном сценарии – когда спрос на топливо резко возрастет в несколько раз в сравнении с текущим – Беларусь сможет импортировать бензин из России, напоминает руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко.

"Всегда возможно временное решение. Например, выпадающие объемы, которые не сможет перерабатывать "Нафтан", могут быть закрыты за счет поставок российского дизтоплива и бензина", — утверждает специалист.

С другой стороны, возможная приостановка российских поставок в Беларусь отразится на внешнеторговом балансе страны, потому что экспорт нефтепродуктов неизбежно сократится. Тогда в числе пострадавших окажется и Украина (за первые три месяца 2021 года 46,5% импортированного Киевом бензина было белорусского производства, - Sputnik), уточняет Сергей Колобанов.

"В Россию поставка моторных топлив из Беларуси в последние годы практически не осуществляется, а вот Украина является ключевым экспортным рынком для белорусской нефтепереработки и может пострадать наиболее ощутимо: в 2020 году туда направлялось около 40% экспорта бензина и дизтоплива и свыше 80% сжиженных углеводородных газов", — говорит он.

Убытки для "Нафтана"

В 2020 году годовая выручка белорусского "Нафтана" сократилась на фоне снижения поставок сырья в первом квартале и снижения цен на нефть и нефтепродукты. Прибыль предприятия снизилась на 15,5% — до 6,52 млрд белорусских рублей.

Полное прекращение поставок российской нефти, если оно случится, ухудшит и без того не лучшие финансовые показатели "Нафтана", считает Сергей Кондратьев.

"Предприятию придется решать проблемы, связанные с покупкой сырья у других поставщиков, выбирать более сложные логистические маршруты. Эти факторы могут привести к тому, что "Нафтан" будет генерировать убытки. Я бы обратил внимание именно на финансовый аспект", — продолжает он.

Маловероятно, что поставщики из России просто перекроют трубопровод и "высушат" трубы, замечает Вячеслав Мищенко.

"Речь пойдет о перестройке логических цепочек. Если судить по опыту Крыма, то при риске попасть под санкции наши компании не "высвечивают" свои поставки. Очевидно, что компании, работающие на белорусском направлении, не будут заключать контракты напрямую, но это совсем не означает, что топливо идти в Беларусь не будет", — объясняет собеседник.

Поставки без "серых" схем

Необходимости изобретать новые маршруты поставок нефти в Беларуси нет, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его мнению, российские нефтяники научились работать в условиях санкционного давления.

"Риск, о котором написали в Reuters, пока очень абстрактный. Я считаю такой сценарий крайне маловероятным. Риск санкций существовал и существует, но мы пока не прекращали поставок в Беларусь", — подчеркивает он.

Ограничения в отношении белорусских госпредприятий действовали с 2006 по 2015 год, напоминает Сергей Колобанов, но они не смогли прервать действовавшие тогда цепочки поставок нефти из России в Беларусь.

"Санкции распространяются только на физические и юридические лица, работающие на территории США. Основные проблемы были связаны с внешнеторговыми расчетами с "Белнефтехимом" и "Нафтаном" в долларах, которые в международных платежных системах проводятся через американские банки-корреспонденты. При этом поставки нефти из России на "Нафтан" в период 2007-2015 годов осуществлялись в полном объеме, действие санкций было практически ничтожным", — заключает эксперт.

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