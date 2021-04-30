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«Двойные стандарты бросаются в глаза». Посольство США прокомментировало пикет с госсимволикой
30.04.2021 18:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Так посольство США прокомментировало пикет людей с госсимволикой, который прошел у здания дипмиссии США в Минске.
«Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза», — говорится в официальном
Напомним, в пятницу, 30 апреля, у здания дипмиссии США в Минске
В марте люди с госсимволикой уже
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Дипломаты считают, что мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий.
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