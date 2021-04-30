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«Двойные стандарты бросаются в глаза». Посольство США прокомментировало пикет с госсимволикой

30.04.2021 18:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Так посольство США прокомментировало пикет людей с госсимволикой, который прошел у здания дипмиссии США в Минске.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза», — говорится в официальном твиттер-аккаунте посольства США.

Напомним, в пятницу, 30 апреля, у здания дипмиссии США в Минске протестовали возмущенные граждане с госсимволикой — по-видимому, пикет связан с появившейся информацией об участии США в якобы планировании «госпереворота» в Беларуси.

В марте люди с госсимволикой уже проводили подобные пикеты в Минске у американского посольства, а также рядом со зданием дипмиссии Украины. Посольство США тогда также призвало белорусские власти распространить право проводить подобные мирные акции протеста на всех, кто таким образом желает выразить свое мнение.

 
Теги: Минск
 
 
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Дипломаты считают, что мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий.
 
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