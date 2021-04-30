Путин в разговоре с Курцем подчеркнул неприемлемость вмешательства извне в дела Беларуси

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Фото: Reuters

— При обсуждении ситуации вокруг Беларуси с российской стороны подчеркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны, — говорится в сообщении.

Также в разговоре затрагивался вопрос об Алексее Навальном, а также подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса.

Себастиан Курц также предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность.