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Макей: Взаимные обвинения зашли так далеко, что мы не можем отыграть обратно
01.05.2021 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Беларуси опубликовал
Журналист телеканала напомнила, что белорусские власти обвиняют в многочисленных и систематических нарушениях прав человека по итогам спорных президентских выборов в прошлом году. Она также сообщила, что была в Минске и своими глазами видела жестокое насилие в отношении протестующих. Корреспондент Euronews спросила у Владимира Макея, не сожалеют ли белорусские власти о своих действиях.
— Вся проблема состоит в том, что мы по-разному оцениваем ситуацию, которая произошла в Беларуси в августе прошлого года. И сегодня, к сожалению, взаимные обвинения зашли так далеко, что мы не можем отыграть обратно. Мы расцениваем события прошлого года с абсолютно иной точки зрения. Возможно, власть иногда действовала чрезмерными методами, но это была адекватная реакция на те абсолютно не мирные акции протеста, насильственные акции протеста, которые имели место в Беларуси.
Он
Владимир Макей также заявил, что сейчас в Беларуси «нет никаких протестов», а люди по «протестным» делам «задержаны за конкретные преступления».
— Что касается тех лиц, которые были задержаны в свое время, должен вас заверить, что они были задержаны за конкретные преступления и правонарушения, и я не думаю, что в странах Европейского союза эти правонарушения и преступления оценивались бы иначе. Например, восемь актов терроризма, связанные с поджогами зданий, подрывами автомобилей и так далее. Десять случаев блокирования железнодорожных путей. Огромное число случаев блокирования транспортного движения. Это все имеет политическую подоплеку или все же связано с нарушениями законодательства Республики Беларусь?
Он также заявил, что нападения и угрозы в адрес сотрудников органов охраны правопорядка и их членов семей подлежит уголовному наказанию и в европейских странах.
Корреспондент Euronews напомнила о том, что в Беларуси 358 человек признаны политзаключенными (в настоящий момент
На это Владимир Макей ответил, что не представляет судебную власть и Следственный комитет.
— Поэтому говорить о каждом конкретном случае я не могу, но мы можем вам выслать соответствующую информацию, подтверждающую нарушение законодательства данными конкретными лицами, в каждом конкретном случае.
В свою очередь, он привел в пример Зенковича, Автуховича и Олиневича, которые задержаны «за конкретные попытки совершения террористических актов, совершения государственного переворота». Макей упрекнул западную прессу в том, что она это стыдливо умалчивает, а также поинтересовался, почему Запад не реагирует на раскрытие
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Владимир Макей также заявил, что сейчас в Беларуси «нет никаких протестов», а люди по «протестным» делам «задержаны за конкретные преступления».
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