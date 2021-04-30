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Дефицит республиканского бюджета за I квартал 2021 года - 1,8 млрд рублей

01.05.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За первый квартал текущего года дефицит республиканского бюджета составил 1,8 млрд рублей, что составляет 5% ВВП страны. Дефицит бюджета сектора госуправления вырос до 1,59 млрд рублей. Такие данные опубликовал Минфин в отчете об исполнении бюджета.

Доходы бюджета сектора госуправления (он включает республиканский и местные бюджеты, а также ФСЗН) за I квартал текущего года составили 12,9 млрд рублей (23,9% уточненного годового плана).

НДС принес бюджету 3,4 млрд рублей, налог на прибыль - 0,6 млрд рублей, акцизы - 0,8 млрд рублей, доход от внешнеэкономической деятельности - 1,2 млрд рублей.

Расходы бюджета данного сектора за 3 месяца сложились на уровне 14,5 млрд рублей (24,4% уточненного годового плана).

На общегосударственную деятельность правительство направило 4,1 млрд рублей, 1,2 млрд рублей - на финансирование национальной экономики, 4,8 млрд рублей - на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ).

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-март 2021 года сложился в сумме -1,6 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета составили 5,6 млрд рублей (23,9% уточненного годового плана). Его расходы - 7,4 млрд рублей (25,6% уточненного годового плана).

Таким образом, дефицит республиканского бюджета составил 1,8 млрд рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 4,8 млрд рублей, расходы фонда - 4,7 млрд. Итак, профицит бюджета Фонда соцзащиты составил 0,1 млрд рублей.

Напомним, с начала года внешний госдолг страны немного сократился (на 0,2 млн долларов за I квартал), но остается по-прежнему крайне высоким, а вот внутренний госдолг значительно прирос (на 568,7 млн долларов за январь-март).

 
 
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За первый квартал текущего года дефицит республиканского бюджета составил 1,8 млрд рублей, что составляет 5% ВВП страны. Дефицит бюджета сектора госуправления вырос...
 
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