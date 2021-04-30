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Дефицит республиканского бюджета за I квартал 2021 года - 1,8 млрд рублей
01.05.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
За первый квартал текущего года дефицит республиканского бюджета составил 1,8 млрд рублей, что составляет 5% ВВП страны. Дефицит бюджета сектора госуправления вырос до 1,59 млрд рублей. Такие данные
Доходы бюджета сектора госуправления (он включает республиканский и местные бюджеты, а также ФСЗН) за I квартал текущего года составили 12,9 млрд рублей (23,9% уточненного годового плана).
НДС принес бюджету 3,4 млрд рублей, налог на прибыль - 0,6 млрд рублей, акцизы - 0,8 млрд рублей, доход от внешнеэкономической деятельности - 1,2 млрд рублей.
Расходы бюджета данного сектора за 3 месяца сложились на уровне 14,5 млрд рублей (24,4% уточненного годового плана).
На общегосударственную деятельность правительство направило 4,1 млрд рублей, 1,2 млрд рублей - на финансирование национальной экономики, 4,8 млрд рублей - на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ).
Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-март 2021 года сложился в сумме -1,6 млрд рублей.
Доходы республиканского бюджета составили 5,6 млрд рублей (23,9% уточненного годового плана). Его расходы - 7,4 млрд рублей (25,6% уточненного годового плана).
Таким образом, дефицит республиканского бюджета составил 1,8 млрд рублей.
Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 4,8 млрд рублей, расходы фонда - 4,7 млрд. Итак, профицит бюджета Фонда соцзащиты составил 0,1 млрд рублей.
Напомним, с начала года внешний госдолг страны немного
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За первый квартал текущего года дефицит республиканского бюджета составил 1,8 млрд рублей, что составляет 5% ВВП страны. Дефицит бюджета сектора госуправления вырос...
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