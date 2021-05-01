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РЖД вводят новые скидки на экспортные перевозки сырой нефти в Беларусь

01.05.2021 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Российские железные дороги с 1 мая 2021 года ввели скидки к тарифу на экспортные перевозки сырой нефти в Беларусь до 33,5%, сообщили РИА новости в компании. 

© Sputnik / Илья Наймушин
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Скидка будет предоставляться в рамках "тарифного коридора" на экспортные перевозки сырой нефти в цистернах с ряда станций Южно-Уральской железной дороги назначением на станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги при следовании через российские пограничные станции Злынка и Рудня.

Размер дисконта составит: 26,3% - при перевозке со станции Сорочинская; 33,5% - при перевозке со станций Бузулук, Каргала, Оренбург, Красногвардеец.

Специальный тариф будет действовать до конца 2021 года в том случае, если суммарный гарантированный объем перевозок сырой нефти по этим маршрутам составит не менее 0,95 миллиона тонн в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

РЖД ранее ввели долгосрочную скидку в 50% на перевозки нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, а также на возврат порожних цистерн после таких перевозок.

 
Теги: Минск
 
 
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Скидки на транспортировку в размере от 26% до 33,5% в зависимости от маршрута будут действовать до конца 2021 года при определенном объеме нефтяных поставок.
 
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