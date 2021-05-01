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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 апреля — 2 мая 2021 года)

01.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья показал небольшой рост на 0.7% и составил 1231 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.4% и равна на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 81 $/м2 в пользу новостроек. Средний уровень цен на квартиры в столице без учета влияния новостроек составил 1329 $/м2, что на 0.3% ниже, чем неделей ранее. В то же время, цены сделок выросли за март на 1,6%.

Кризис

Три главных предприятия цементной отрасли - Белорусский цементный завод, Красносельскстройматериалы и Кричевцементношифер - опубликовали свои отчеты, а там - огромные долги.

Строительство

В 2020 году 2382 жителя столицы отметили новоселье. Для двухмиллионного города не густо. Хотя строительство идет активно, несмотря на все заверения властей, что в Минске строить не будут. Однако, чтобы совсем не оставить без работы частных застройщиков, им предлагают строить арендное жилье. Девелоперы пока воспринимают это без особого энтузиазма. Кстати, в мае начнется строительство необычного арендного дома в Раковском предместье. Там будут сдаваться квартиры сразу с мебелью и техникой.

Проблемный дом на ул. Академика Купревича укрепили, в мае новостройку планируют сдать в эксплуатацию.

Вот, что построят на месте завода Кирова в центре Минска и части авторынка «Малиновка».

Застройщик рассказал, какие строительные работы ведутся в клубном доме «Монтерей».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 апреля — 2 мая 2021 года)

На 24 гектарах в Новинках построят квартал электрических многоэтажек.

УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной.

Посмотрите, как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $1225.

Многоэтажку, против строительства которой минчане собирали подписи, все-таки построят возле лесопарка Медвежино.

Земля

Участок в аренду для строительства дома — $ 6−19 тыс., для складского комплекса — $ 61 тыс. Результаты аукциона читайте здесь.

Анализ того, какие земельные участки пользуются самым большим спросом рядом с Минском, есть тут.

Деньги

Правительство Беларуси рассматривает предложение об отмене механизма жилищных облигаций.

Зарубежная недвижимость

В аренду на окраине Риги сдают домик за 300 € в месяц. И вот почему.

Туризм и отдых

В Египте установили минимальные цены на проживание в 4 и 5* отелях.

В столичных парках заработали аттракционы. Узнали, на какие цены рассчитывать.

Во всех районах Минска скоро появятся экотропы.

Инвестиции

Инвестиционная программа Минска сократилась, а на строительство метрополитена планируют брать кредит.

Законодательство

Семья взяла льготный кредит на строительство дома, но не успела ввести объект в эксплуатацию. Что делать, отвечают эксперты.

Регионы

Вот как выглядит коттеджный поселок «Романовичи», который строят на окраине Гомеля уже больше 10 лет.

Знаменитый дворец в Желудке, что на Щучинщине, выставят на продажу.

В Витебске место под кофейный киоск продали в 490 раз дороже первоначальной стоимости.

С туалетом, но без душа: подборка самых дешевых «однушек» Могилева.

Минчанин за $ 320 тысяч продает старинный дом в Прилуках. Когда-то тут был постоялый двор, принадлежавший графу Чапскому.

В Бресте с жильцов взыскали 889 рублей за БЧБ подсветку лоджий.

Дачи и частные дома

Вот сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 апреля — 2 мая 2021 года)

Предложение на рынке загородной недвижимости продолжает расти, но более медленными темпами, чем обычно. В марте количество выставленных на продажу объектов увеличилось только на 4%, когда в прошлые месяцы рост в начале весны составлял в среднем 8−12%.

Коммерческая недвижимость

ТРЦ Galileo меняет концепцию.

В мае на бывшей заводской территории возле станции метро «Площадь Якуба Коласа» откроют новый фуд-корт.

На аукцион выставят 13 изолированных помещений в Минске, два из них — в культовых домах на проспекте Независимости.

Закрылся торговый дом «На Немиге».

Компания бывшего помощника Лукашенко строит комплекс у Дворца независимости.

В Минске рекорд по свободным офисам в аренду (+169% за год).

В Минске на тусовочной Октябрьской открылись сразу четыре виртуальных бара, попасть куда можно только через Instagram.

Посмотрели, что изменилось на стройке одного из самых амбициозных проектов — «Магнит Минска».

Google планирует cэкономить на сотрудниках более $1 млрд.

Риэлтерский бизнес

Риэлтеры рассказали, что происходит на минской «вторичке» и дали прогнозы на перспективу.

Жилье и инфраструктура

Большая синяя ванная со стеклянными дверями, картины в туалете и советские кресла на кухне. В Брилевичах продается очень необычная квартира.

Под влиянием обмана пенсионерка заложила «трешку» в Минске: квартиру выставили на аукцион.

Дизайн и ремонт

В Беларуси сильно выросли цены на строительные материалы.

Вязаные ковры в интерьере снова в моде: рассказываем, как «хобби наших бабушек» переросло в востребованный современный бизнес.

ЖКХ

С 1 мая с тунеядцев будут брать по полным тарифам за отопление и газ. Вот какие цифры ожидать в жировках.

Нужно ли заключать новый договор на обслуживание домофона из-за изменения законодательства? Вот что ответил юрист.

По некоторым адресам в Минске перенесли сроки отключения воды. Список с изменениями здесь.

Офтоп

На Petitions.by проходит сбор подписей за перекраску минской телебашни в красно-зеленые цвета.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Почему ковры снова в моде, как изменилась цена реальных сделок в Минске и как чувствует себя рынок загородной недвижимости. Все самое интересное за прошедшую...
 
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