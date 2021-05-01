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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 апреля — 2 мая 2021 года)
01.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Кризис
Три главных предприятия цементной отрасли - Белорусский цементный завод, Красносельскстройматериалы и Кричевцементношифер -
Строительство
В 2020 году 2382 жителя столицы
Проблемный дом на ул. Академика Купревича
Застройщик
На 24 гектарах в Новинках
УКС Советского района
Многоэтажку, против строительства которой минчане собирали подписи,
Земля
Участок в аренду для строительства дома — $ 6−19 тыс., для складского комплекса — $ 61 тыс. Результаты аукциона читайте
Анализ того, какие земельные участки пользуются самым большим спросом рядом с Минском, есть
Деньги
Правительство Беларуси
Зарубежная недвижимость
В аренду на окраине Риги сдают домик за 300 € в месяц. И вот
Туризм и отдых
В Египте
В столичных парках заработали аттракционы.
Во всех районах Минска
Инвестиции
Инвестиционная программа Минска
Законодательство
Семья взяла льготный кредит на строительство дома, но не успела ввести объект в эксплуатацию. Что делать,
Регионы
Знаменитый дворец в Желудке, что на Щучинщине,
В Витебске место под кофейный киоск
С туалетом, но без душа:
Минчанин за $ 320 тысяч
В Бресте с жильцов
Дачи и частные дома
Предложение на рынке загородной недвижимости
Коммерческая недвижимость
ТРЦ Galileo
В мае на бывшей заводской территории возле станции метро «Площадь Якуба Коласа»
На аукцион
Компания бывшего помощника Лукашенко
В Минске
В Минске на тусовочной Октябрьской
Google
Риэлтерский бизнес
Риэлтеры
Жилье и инфраструктура
Большая синяя ванная со стеклянными дверями, картины в туалете и советские кресла на кухне. В Брилевичах
Под влиянием обмана пенсионерка заложила «трешку» в Минске: квартиру
Дизайн и ремонт
В Беларуси
Вязаные ковры в интерьере снова в моде:
ЖКХ
С 1 мая с тунеядцев будут
Нужно ли заключать новый договор на обслуживание домофона из-за изменения законодательства?
По некоторым адресам в Минске перенесли сроки отключения воды. Список с изменениями
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Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 апреля — 2 мая 2021 года)
Почему ковры снова в моде, как изменилась цена реальных сделок в Минске и как чувствует себя рынок загородной недвижимости. Все самое интересное за прошедшую...
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