Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 апреля — 2 мая 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья показал небольшой рост на 0.7% и составил 1231 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.4% и равна на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 81 $/м2 в пользу новостроек. Средний уровень цен на квартиры в столице без учета влияния новостроек составил 1329 $/м2, что на 0.3% ниже, чем неделей ранее. В то же время, цены сделок выросли за март на 1,6%.

Кризис

Три главных предприятия цементной отрасли - Белорусский цементный завод, Красносельскстройматериалы и Кричевцементношифер - опубликовали свои отчеты , а там - огромные долги.

Строительство

В 2020 году 2382 жителя столицы отметили новоселье . Для двухмиллионного города не густо. Хотя строительство идет активно, несмотря на все заверения властей, что в Минске строить не будут. Однако, чтобы совсем не оставить без работы частных застройщиков, им предлагают строить арендное жилье. Девелоперы пока воспринимают это без особого энтузиазма . Кстати, в мае начнется строительство необычного арендного дома в Раковском предместье. Там будут сдаваться квартиры сразу с мебелью и техникой.

Проблемный дом на ул. Академика Купревича укрепили , в мае новостройку планируют сдать в эксплуатацию.

Вот , что построят на месте завода Кирова в центре Минска и части авторынка «Малиновка».