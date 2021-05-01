В Казани завершился Межправсовет ЕАЭС

Источник материала: БT

Тесная промышленная кооперация и создание новых товаров - как важный шаг в импортозамещении. В Казани завершился двухдневный Межправсовет ЕАЭС . Премьеры стран "пятерки" подтвердили, что открыты для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, и подписали основные направления по сближению технологий, а также идей в реальном секторе. В общей повестке - также цифровизация экономики. Это позволит сделать ее сильнее и увесистее в мировой торговой системе.

Беларусь предложила разработать стратегию биологической и санитарной безопасности. Также обсуждали электронную торговлю и единый порог беспошлинного ввоза.





