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В Казани завершился Межправсовет ЕАЭС
01.05.2021 14:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Тесная промышленная кооперация и создание новых товаров - как важный шаг в импортозамещении. В Казани завершился
Беларусь предложила разработать стратегию биологической и санитарной безопасности. Также обсуждали электронную торговлю и единый порог беспошлинного ввоза.
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Тесная промышленная кооперация и создание новых товаров - как важный шаг в импортозамещении. В Казани завершился двухдневный Межправсовет ЕАЭС. Премьеры стран...
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