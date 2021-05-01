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В Казани завершился Межправсовет ЕАЭС

01.05.2021 14:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Тесная промышленная кооперация и создание новых товаров - как важный шаг в импортозамещении. В Казани завершился двухдневный Межправсовет ЕАЭС. Премьеры стран "пятерки" подтвердили, что открыты для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, и подписали основные направления по сближению технологий, а также идей в реальном секторе. В общей повестке - также цифровизация экономики. Это позволит сделать ее сильнее и увесистее в мировой торговой системе. 

Беларусь предложила разработать стратегию биологической и санитарной безопасности. Также обсуждали электронную торговлю и единый порог беспошлинного ввоза.



 
 
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Тесная промышленная кооперация и создание новых товаров - как важный шаг в импортозамещении. В Казани завершился двухдневный Межправсовет ЕАЭС. Премьеры стран...
 
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