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В майских жировках появится новая строка: вот, за что придется платить

02.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Теперь платить ежемесячно белорусам придется за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения, это предусмотрено постановлением Совмина от 2 апреля №185.

Положение дополнили главой 17 - плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения. Теперь ежемесячно придется платить участникам совместного домовладения за пользование оборудованием и конструктивными элементами, которые находятся за пределами квартиры. В том числе, на дворовой территории, чердаке, подъезде и подвале.

Мотивируют это тем, что все это требует управление. В частности, речь идет об организации техобслуживания, ремонта (капитального и текущего), предоставлению коммунальных услуг (основных и дополнительных).

Согласно документу, тариф составит 0,0165 рубля на 1 метр квадратный. Сумма будет зависеть от площади квартиры.

 
Теги: Минск
 
 
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Жильцам также придется возмещать электричество, расходуемое на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования.
 
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