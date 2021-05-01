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В майских жировках появится новая строка: вот, за что придется платить
02.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Теперь платить ежемесячно белорусам придется за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения, это предусмотрено постановлением Совмина от 2 апреля №185.
Положение дополнили главой 17 - плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения. Теперь ежемесячно придется платить участникам совместного домовладения за пользование оборудованием и конструктивными элементами, которые находятся за пределами квартиры. В том числе, на дворовой территории, чердаке, подъезде и подвале.
Мотивируют это тем, что все это требует управление. В частности, речь идет об организации техобслуживания, ремонта (капитального и текущего), предоставлению коммунальных услуг (основных и дополнительных).
Согласно документу, тариф составит 0,0165 рубля на 1 метр квадратный. Сумма будет зависеть от площади квартиры.
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Жильцам также придется возмещать электричество, расходуемое на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования.
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