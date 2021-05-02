Кыргызстан и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе

Источник материала: Tut.by

Кыргызстан и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщила в воскресенье Пограничная служба кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе «характеризуется как стабильная», за прошедшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».

«Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных территорий в районе водозабора «Головной». А 29 апреля там произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана.

Власти Кыргызстана заявили, что число пострадавших граждан этой страны во время конфликта на границе с Таджикистаном достигло 173 человек, 34 из них погибли. Со стороны Таджикистана ранее сообщалось о 12 убитых. Таким образом, согласно официальным сведениям, общее число жертв противостояния на спорном участке границы между двумя странами достигло 46.