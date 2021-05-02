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В Бразилии хотят уменьшить зависимость от импортных удобрений. Беларуси стоит насторожиться
02.05.2021 11:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бразилия планирует уменьшить свою зависимость от импортных минеральных удобрений, в то время как на данный момент страна обеспечивает около 80% потребностей в удобрениях за счет зарубежных объемов,
В марте Бразилия утвердила Национальный план по удобрениям, с тем чтобы решить, как добиться развития местного производства удобрений и стимулирования их внесения, а также технологий в сельском хозяйстве. Специально созданная экспертная группа будет готовить соответствующую документацию в течение 120 дней, при этом срок работы этой группы может быть продлен еще на столько же.
Цель этих действий заключается в том, чтобы сократить долю импортных удобрений, а не полностью отказаться от них за счет собственного производства, отметила Кристина. Среди прочего обсуждаются вопросы налогообложения и логистики.
Доля импорта в совокупном потреблении удобрений в Бразилии по итогам 2019 года составила 81,4%, показывают данные бразильской Национальной ассоциации производителей удобрений Anda. Последние имеющиеся данные свидетельствуют, что в январе — октябре 2020 года доля импортных удобрений достигала 80,4%.
Бразильские импортеры, согласно последним данным торговой статистики, увеличили закупки удобрений всех основных видов в январе — марте текущего года ввиду устойчивого спроса со стороны местных аграриев.
Импорт хлористого калия в Бразилию в I квартале
Из России было доставлено примерно 29% общего объема хлористого калия, из Канады — 24%, из Беларуси — 22%, из Германии — 12%.
По оценкам Argus, в результате активного спроса со стороны аграриев, а также ограниченного предложения импорт хлористого калия в Бразилию в текущем году может установить новый рекорд, превысив показатель прошлого года на уровне 11,2 млн тонн.
Беларусь в 2020 году экспортировала калийных удобрений на 2,4 млрд долларов. В Бразилию отгрузили продукции на 522 млн долларов, в Китай — на 320,7 млн долларов, в Индию — на 290 млн долларов.
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Доля импорта в совокупном потреблении удобрений в Бразилии по итогам 2019 года составила 81,4%
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