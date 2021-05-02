Лукашенко проводит Пасху в Турове

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в Пасху посещает Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове Житковичского района. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.





Планируется, что он зажжет в храме пасхальную свечу.





Александр Лукашенко передаст в дар Кафедральному собору воссозданную святыню — напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке.





Ранее Лукашенко поздравил всех православных Беларуси с праздником. Он отметил, что православные традиции «питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства».

Александр Лукашенко также направил персональное поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем подчеркивается, что традиции православия объединяют жителей двух стран, укрепляют стремление жить в мире и согласии.

«Пусть радость этих светлых дней приумножит Ваши духовные силы для подвижнического служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России», — пожелал Лукашенко.

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