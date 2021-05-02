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Лукашенко проводит Пасху в Турове
02.05.2021 12:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко в Пасху посещает Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове Житковичского района. Об этом
Планируется, что он зажжет в храме пасхальную свечу.
Александр Лукашенко передаст в дар Кафедральному собору воссозданную святыню — напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке.
Ранее Лукашенко
Александр Лукашенко также направил персональное
«Пусть радость этих светлых дней приумножит Ваши духовные силы для подвижнического служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России», — пожелал Лукашенко.
Будет дополнено.
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Александр Лукашенко также направил персональное поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
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