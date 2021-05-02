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Stadler опасается шпионажа со стороны российской компании

02.05.2021 14:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В швейцарской компании Stadler, занимающейся производством железнодорожных составов и трамваев, высказали опасения, что ее закрытая информация может попасть в руки российскому конкурирующему предприятию «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Об этих подозрениях в воскресенье, 2 мая, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Угроза промышленного шпионажа появилась, когда британская железнодорожная компания GoAhead оформила договор на проведение техобслуживания ее составов производства Stadler и Siemens немецкой «дочкой» предприятия ТМХ, указывает DW.

Для проведения техобслуживания поездов «Трансмашхолдинг» строит железнодорожное депо в городе Лангвайд близ Аугсбурга в Германии. «Мы наблюдаем за этой ситуацией с тревогой», — отмечает представитель компании Stadler, подчеркивая, что технические ноу-хау — это главный капитал предприятия.

— Особенно угрожающе выглядит тот факт, что речь идет о компаниях-конкурентах из России, которые стремятся попасть на европейский рынок и при этом могут получить доступ к нашим секретным технологиям, — указал представитель Stadler, отказавшись от дальнейших комментариев.

Согласно публикации в Welt am Sonntag, российская компания настаивает на предоставлении ей руководства по проведению техобслуживания поездов Stadler.

— Это обычная практика в железнодорожной индустрии, и мы хотим подчеркнуть, что эти документы не содержат никаких технических схем, которые позволили бы воспроизвести конструкцию поезда, — такими словами прокомментировали подозрения в шпионаже в «Трансмашхолдинге».

История «Штадлера» в Беларуси начиналась с заказов Белорусской железной дороги. В 2014 году швейцарская компания создала в Фаниполе производство электротранспорта (трамваи, вагоны для железных дорог и метро). Одним из первых крупных контрактов для завода «Штадлер Минск» стал выпуск двухэтажных поездов для российского оператора «Аэроэкспресс». Однако в Stadler говорили, что сам поезд стал гордостью предприятия, но коммерчески тот заказ успешным нельзя назвать. Кризис в 2014 году привел к тому, что россияне заказ уменьшили.

«Трансмашхолдинг» также поставлял поезда для компании «Аэроэкспресс», которые курсируют между московскими вокзалами и аэропортами.

 
Теги: Минск
 
 
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Угроза промышленного шпионажа появилась, когда британская железнодорожная компания GoAhead оформила договор на проведение техобслуживания ее составов производства...
 
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