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«Понял, как попал в ловушку». О чем пишет Федута в первом письме из СИЗО
02.05.2021 15:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из СИЗО КГБ пришло первое письмо от публициста и политтехнолога Александра Федуты, его получила жена Марина Шибко.
— Письмо о любви, это первое письмо, которое я получила за все это время, хотя отправила ему уже три — говорит
Марина процитировала, что пишет Александр:
«Сегодня на прогулке полчаса смотрел на небо. Синее-синее и белые облака, красиво. Сегодня 26 апреля».
На конверте штемпель от 28 апреля. В письме, которое занимает почти две страницы тетради, ни одно слово не зачеркнуто цензурой.
— Ну что же он не знает, как написать, уже, наверное, два раза на грабли наступает, — говорит Марина.
Александр ничего не пишет, получил ли он письма.
— Я ему сегодня отправила телеграмму, так как в выходные цензора нет и письмо пролежит до понедельника. Я в понедельник отправлю письмо из почтамта. Телеграммы ему доходят, моя первая телеграмма ему пришла, — говорит Марина.
Александр Федута написал также, что заказал книги.
Марина уже дважды передавала передачи Александру Федуте, среди прочего — лекарства и тонометр.
— У меня все приняли. Я передавала все, что можно, потому что я говорю, что я уже опытный лагерный работник, знаю, как там и что, — говорит Марина. — Пишет, что со стороны медицинской части отношение к нему хорошее, шутит, что давление ему меряют чаще, чем он мерил сам. Конечно, у него были проблемы с давлением.
По словам Марины, адвокат под подпиской о неразглашении, но по телевизору объявляют больше, чем может сказать адвокат.
— Я не смотрела ни один фильм и это не комментирую. Я видела его выражение лица на заставке, все понимаю и, как Александр написал, «очевидное я не отрицаю», — говорит Марина. — Я считаю, что наши спецслужбы зря хлеб не едят: что хотели, то сделали.
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«Сегодня на прогулке полчаса смотрел на небо. Синее-синее и белые облака, красиво. Сегодня 26 апреля»
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