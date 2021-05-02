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«Понял, как попал в ловушку». О чем пишет Федута в первом письме из СИЗО

02.05.2021 15:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из СИЗО КГБ пришло первое письмо от публициста и политтехнолога Александра Федуты, его получила жена Марина Шибко.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Письмо о любви, это первое письмо, которое я получила за все это время, хотя отправила ему уже три — говорит «Свободе» Марина Шибко. — Все понимает, все понял, куда попал, какая ловушка. Понял, как попал в ловушку. Остальное — личное, шлет приветствия.

Марина процитировала, что пишет Александр:

«Сегодня на прогулке полчаса смотрел на небо. Синее-синее и белые облака, красиво. Сегодня 26 апреля».

На конверте штемпель от 28 апреля. В письме, которое занимает почти две страницы тетради, ни одно слово не зачеркнуто цензурой.

— Ну что же он не знает, как написать, уже, наверное, два раза на грабли наступает, — говорит Марина.

Александр ничего не пишет, получил ли он письма.

— Я ему сегодня отправила телеграмму, так как в выходные цензора нет и письмо пролежит до понедельника. Я в понедельник отправлю письмо из почтамта. Телеграммы ему доходят, моя первая телеграмма ему пришла, — говорит Марина.

Александр Федута написал также, что заказал книги.

Марина уже дважды передавала передачи Александру Федуте, среди прочего — лекарства и тонометр.

— У меня все приняли. Я передавала все, что можно, потому что я говорю, что я уже опытный лагерный работник, знаю, как там и что, — говорит Марина. — Пишет, что со стороны медицинской части отношение к нему хорошее, шутит, что давление ему меряют чаще, чем он мерил сам. Конечно, у него были проблемы с давлением.

По словам Марины, адвокат под подпиской о неразглашении, но по телевизору объявляют больше, чем может сказать адвокат.

— Я не смотрела ни один фильм и это не комментирую. Я видела его выражение лица на заставке, все понимаю и, как Александр написал, «очевидное я не отрицаю», — говорит Марина. — Я считаю, что наши спецслужбы зря хлеб не едят: что хотели, то сделали.

 
 
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«Сегодня на прогулке полчаса смотрел на небо. Синее-синее и белые облака, красиво. Сегодня 26 апреля»
 
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